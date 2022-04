Après trois performances indignes de son talent, Kevin Durant devait absolument proposer un autre visage lors du Game 4 entre les Nets et les Celtics, peu importe le résultat de la rencontre. Et c’est ce qu’on a vu. Beaucoup plus agressif, KD ne voulait pas quitter les Playoffs sans un dernier effort. Il les quittera avec une perf en 37-7-9, et surtout un… lancer raté qui risque de lui rester dans la tête pendant une bonne partie de l’été.

« Je réfléchis trop ». Voilà comment Kevin Durant expliquait ses galères face à la défense étouffante des Celtics après la défaite du Game 3, où il avait terminé avec seulement onze shoots au compteur. Alors foutu pour foutu, KD a lâché les chevaux dans la quatrième manche cette nuit. Dès les premières minutes de la rencontre, on a senti un Durant bien décidé à utiliser toutes les munitions en stock. Ça dégaine rapidement et peu importe si c’est un shoot compliqué. Beaucoup moins d’hésitation, beaucoup plus d’intention, et le sentiment pour nous de retrouver enfin le vrai KD au lieu de son sosie. Durant passera au total 47 minutes sur le parquet cette nuit, pour 31 shoots tentés dont 11 tirs primés, et 11 lancers-francs en prime. Au moins personne ne pourra dire qu’il a manqué d’agressivité. Maintenant, personne ne peut dire non plus que Durant a sorti une performance all-time pour sauver ses Nets de l’élimination. Déjà parce que Brooklyn s’est encore incliné 116-112 malgré les 37 points – 7 rebonds – 9 passes de Durant, et puis parce que la prestation de KD fut caractérisée par pas mal de déchets. Encore quatre turnovers, 18 tirs ratés en tout (13/31, 3/11 de loin), on est très loin des standards d’efficacité qui font de Durant l’un des meilleurs scoreurs de la planète basket. Alors même si ce n’est pas inhabituel de voir les pourcentages baisser en Playoffs, encore plus pour une première option offensive qui veut porter les siens face à une défense aussi bonne que celle de Boston, il est clair que cette ultime performance n’effacera pas ses galères des trois premiers matchs. Surtout que la dernière image qu’on a de KD dans cette postseason 2022, c’est ce lancer-franc raté dans les derniers instants du match.

111-109 pour Boston avec 22 secondes à jouer, deuxième lancer pour KD, briquasse. Les Celtics prennent le rebond, partent en transition, et crucifient Brooklyn à travers un tip shot du vétéran Al Horford. Les Nets ne s’en remettront pas. C’est le seul lancer raté par Durant au cours de la rencontre, et il tombe au pire moment. Son 3-points marqué à trois secondes de la fin est quant à lui anecdotique. 4-0, sweep, ça fait mal. C’est la première fois de sa carrière que Kevin Durant se prend un coup de balai et celui-ci est particulièrement violent quand on voit le scénario de la série.

Pour KD, c’est la fin d’une saison usante durant laquelle il a porté Brooklyn à bout de bras au milieu du chaos ambiant ayant rythmé la campagne des Nets. Est-ce que les nombreuses minutes jouées pendant la régulière ont fini par peser dans cette confrontation face à ces Celtics en mission ? Probablement un peu. Certes il a pu souffler un peu lorsqu’il a raté plusieurs semaines de compétition en début d’année après son bobo au genou, mais il est clair que Durant a dû assumer beaucoup trop de responsabilités juste pour maintenir les Nets à un niveau respectable. Enchaîner les rencontres à 40 minutes en saison régulière quand on a 33 ans et qu’on a connu une rupture du tendon d’Achille en juin 2019, y’a moyen que ça se paye à un moment donné. En tout cas, Durant peut désormais tourner la page de cette saison qui a débuté avec d’énormes ambitions mais qui se termine avec une énorme déception.

Kevin Durant n’a pas été au niveau dans ces Playoffs, et cette dernière performance en mode baroud d’honneur ne change rien à ce constat. Il faut évidemment rendre hommage à la défense des Celtics qui a su appuyer là où ça fait mal pour limiter l’impact de KD. Mais on se demande quand même qui a bien pu voler son talent pendant trois matchs de suite. À lui de revenir plus fort l’année prochaine pour faire oublier cet épisode très douloureux.