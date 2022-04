La série la plus clinquante de ce premier tour posait ses bagages dans la ville qui ne dort jamais aka New York ce soir. Objectif victoire pour les Nets, afin de se donner de l’air et de tout relancer dans une série qui leur est à l’heure actuelle complètement hors de contrôle. Hélas, les Celtics ont du cœur, de l’envie, et ça donne 3-0 dans la série.

Pour les statistiques de ce match, c’est par ICI !

Le match était CA-PI-TAL pour les Nets, menés deux manches à rien par une équipe de Boston vaillante à souhait. Beaucoup d’ajustements étaient attendus de la part de Steve Nash pour sortir Kevin Durant du marquage défensif infernal de Jayson Tatum et Cie, mais à peine le match commencé, l’étau autour de KD est déjà resserré au maximum. C’est donc Bruce Brown et Nico Claxton qui doivent prendre la responsabilité de l’attaque, car Kyrie est lui aussi sous haute surveillance. Boston fait son jeu, ni plus ni moins, profitant de l’adaptation totalement inexistante du staff des Nets : 3-points complètement ouverts dans le corner, pick and roll ouverts à l’envie… c’est la fête du beau basket pour les Celtics et les hommes d’Ime Udoka prennent logiquement une dizaine de points d’avance. Les Nets sont paumés, comme au match précédent, et s’en remettent soit à des oublis défensifs, soit à des shoots très compliqués pour ne pas prendre la marée. On aurait pu penser que le fait de revenir à la maison donne du pep’s et de l’envie à Brooklyn, mais rien du tout, et les C’s eux sont bien dans leurs baskets. Ça donne 53-50 à la mi-temps sur le tableau d’affichage grâce à un run des locaux juste avant la pause, mais ça ne reflète absolument pas la physionomie du match.

Et il va falloir parler de Steve Nash, parce que là c’est presque risible en matière de coaching. Aucune leçon n’a été retenue du deuxième match, et les Nets n’ont fait que pâle figure face à des Celtics qui ne donnent jamais l’impression de forcer leur jeu tant ils sont sereins dans une rencontre qu’ils contrôlent totalement. Deux philosophies de jeu opposées s’affrontent dans cette série : d’un côté, une équipe de Boston basée sur la défense, qui fait naître ses temps forts offensifs à partir de grosses séquences de protection du cercle, épuisant l’adversaire mentalement pour profiter ensuite de ses erreurs de l’autre côté du terrain. Chez les Nets, on observe tout l’inverse : les temps forts sont basés presque uniquement sur l’attaque, avec la volonté d’écœurer la défense pour la pousser à commettre des oublis ensuite. Dommage, car lorsque les deux meilleurs de l’équipe sont complètement verrouillés, impossible de créer un quelconque momentum malgré les gros efforts de Bruce Brown, Patty Mills et même… Blake Griffin. Pire, les Nets n’ont pas montré plus que ça la volonté de défendre, les C’s répondant sans mal à chaque début de run de Brooklyn. Le langage physique est également un élément important : là où les Celtics se donnent à 110% de Jayson Tatum, les gars de BKN semblent désintéressés et peu soudés. Bref, l’écart continue de se creuser entre les deux formations, et le rouleau compresseur vert semble si bien lancé et si bien huilé qu’une victoire des Nets apparaît presque comme improbable dans cette série. Victoire 109-103 de Boston, clair, concis, mérité. Sortez les balais !

Défaite on ne peut plus logique tant l’écart qui sépare les Nets des Celtics est grand dans les différents compartiments du jeu. La porte de sortie est désormais au bout du prochain match en cas de défaite pour Kevin et ses copains, alors à lui de montrer le chemin pour éviter l’humiliation à défaut de l’élimination.