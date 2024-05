Après sa victoire 65-62 en Turquie vendredi, la Roca Team dispose d’un Game 5 décisif à domicile pour se qualifier à Kaunas en Final Four. L’occasion pour le club français de rejoindre pour deux éditions de suite les demi-finales de la compétition. Une première pour une équipe de LNB. Rendez-vous ce soir, 19h, pour voir si Monaco peut accomplir cet exploit.

Après un dernier match sous grosse tension, où les joueurs monégasques ont été pris à partie par les supporters turcs à l’Ulker Sports Arena et ont reçus des projectiles, le club de Fenerbahçe a dû régler une amende de 30 000 euros. Malgré une domination subie au rebond, l’équipe de Mike James avait sorti une masterclass défensive pour faire plier l’ogre turc chez lui, et avait pu compter sur un Jordan Lloyd (3 passes) et un Elie Okobo (13 points, 2 passes) au rendez-vous pour s’imposer.

L’optimisme ne primait pourtant pas après le Game 3, perdu en Turquie 89-78 malgré le gros match d’Alpha Diallo (23 points). Mais les Monégasques ont su bien se reprendre dans ces quarts de finales, malgré plusieurs absences sur les postes arrières. Pour rejoindre la phase finale à Kaunas, l’AS Monaco n’à “plus qu’à” assurer devant son public face aux hommes de Sarunas Jasikevicius. L’homme à surveiller en particulier pour Monaco, c’est Marko Guduric qui a bien failli faire s’imposer Fenerbahçe sur le fil (100% de réussite à 3-points) dans ce Game 4.

Retour sur le rocher dès ce soir pour Donetas Motiejunas et les autres. Pas d’excuses, il faut battre Fenerbahçe pour prouver la très bonne dynamique de l’équipe en Euroleague sur ces dernières années, et tenter de ramener la coupe dans la principauté. Rendez-vous sur Skweek à 19h pour assister au Game 5 de ces quarts de finale.