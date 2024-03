Ricky Rubio a fait son retour au Barça, 13 ans après

13 ans après, Ricky Rubio était de retour sous le maillot blaugrana pour la réception de Monaco au Palau Blaugrana, hier soir. 11 minutes en short pour le double R, mais surtout 2 heures de communion avec le public barcelonais qui ne s’attendait pas à revoir l’enfant du pays aussi vite. Récit depuis la capitale catalane.

Ce 1er mars aurait dû être la soirée d’un homme : Mike James. Avec ses 4427 points cumulés dans la plus prestigieuse compétition européenne, le BFF de KD n’était “qu’à” 28 pions d’égaler le record de Vassilis Spanoulis et à 29 puntos de devenir officiellement le meilleur marqueur all-time de l’histoire de l’EuroLeague. Un joli défi, surtout sur les parquets FIBA, mais largement à la portée du meilleur scoreur de la saison (19,4 points à 42,3% d’adresse du Rocher).

Mike James est prêt. pic.twitter.com/x6MJbe46l1

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 1, 2024

L’organisation de l’EuroLeague avait prévu tout un protocole qui devait carrément mettre le match sur pause pour célébrer le scoreur caractériel de Monaco et lui remettre le ballon de la rencontre si le record tombait en première mi-temps. On aime être prévoyant à l’EuroLeague. Malheureusement, Mike James semble avoir autant d’envie que pour un quart de finale de Leaders Cup à Saint-Chamond. L’Américain rate ses quatre premiers tirs et ses deux premiers lancers-francs du soir et pointe à 4 petits points à la mi-temps. Le record attendra la réception de l’Étoile Rouge de Belgrade à la salle Gaston-Médecin jeudi prochain.

Mais les 8 000 Barcelonais du Palau n’étaient pas venus pour contempler les contours parfaits de Mike James. Plus de 30 minutes avant l’entre-deux, les gradins étaient déjà bien garnis pour accueillir le niño du Masnou, plage à une dizaine de kilomètres au nord de la cité de Gaudí. 13 ans après ses au revoir à l’Espagne et un ultime trophée de Liga ACB remporté contre Bilbao le 14 juin 2011, Ricky Rubio faisait son grand retour sous le maillot à rayures du Barça, avec le même numéro 9 sur le dos. Comme s’il l’avait toujours attendu, sachant que l’heure des retrouvailles sonnerait un jour où l’autre.

L’ovation du Palau Blaugrana pour Ricky Rubio, de retour après 13 années en NBA ❤️💙@TrashTalk_fr pic.twitter.com/4MAtw5FWgI

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 1, 2024

Quand il a quitté la Méditerranée, Ricky Rubio était déjà un professionnel accompli, avec plus de six saisons dans ses bagages. Il revient du pays de l’Oncle Sam avec les mêmes cheveux bruns, quelques tatouages en plus et une santé mentale enfin retrouvée bien que toujours fragile. À 33 ans, Ricky Rubio sort d’une longue période dans l’obscurité, décidant de quitter les Cavaliers et la NBA pour se ressourcer chez lui, à Barcelone.

Les idées plus claires, le meneur retrouve petit à petit le goût du basket dans une organisation qu’il connaît bien pour l’avoir fréquentée entre 2009 et 2011. Plus important encore, le Barça ne brûlera pas les étapes, prenant soin de préserver le joyau national autant que possible. C’est logiquement depuis le banc que Ricky Rubio suit le début de la rencontre, se rejouant sans doute dans la tête l’ovation du public au moment de son introduction.

Il faudra attendre la deuxième minute du deuxième quart-temps pour que le coach Roger Grimau se tourne vers Ricky Rubio une première fois pour remplacer un Nicolas Laprovittola virevoltant mais gêné par les fautes. La salle s’est levée comme un seul homme, offrant au numéro 9 une longue standing ovation suivie de chants à son nom.

Standing ovation pour l’entrée de Ricky Rubio, le nouveau numéro 9 du Barça 👏 pic.twitter.com/ALXpyDhfo1

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 1, 2024

Sur le parquet, Ricky ne force rien et préfère toujours la passe au shoot. Finalement, rien n’a changé en 13 ans. Il fait trembler les ficelles une première fois sur un petit fadeaway avant de rendre poliment sa place au meneur argentin.

He’s back ! pic.twitter.com/ulgY8DS75r

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 1, 2024

De nouveau appelé à la rescousse après la troisième faute de Laprovittola en deuxième mi-temps, il multiplie les caviars mais Jokubaitis a décidé de ruiner sa feuille de stats en transformant tout cet or en brique. En défense, Rubio se cache un peu. Le cardio n’est pas encore au rendez-vous et la NBA paraît tout d’un coup bien loin lorsqu’il se fait contrer par Jaron Blossomgame à 3-points. Pour soigner sa ligne, Ricky s’offrira un and-one avant d’assister à la victoire monégasque depuis le banc (77-67). Il termine ce comeback avec 5 points à 2/5 au tir et 1/1 aux lancers, 2 rebonds et 1 assist en 11 minutes.

C’est son troisième match depuis son retour en Espagne, après deux rencontres en sélection lors de la fenêtre de qualification pour l’EuroBasket 2025. C’est aussi sa troisième défaite, portant son bilan à 0-3 depuis qu’il a reposé le pied sur le sol ibérique. Mais l’important est ailleurs, Ricky Rubio retrouve peu à peu la joie du basket et aujourd’hui c’est tout ce qui compte.

Dernier effort de la soirée, un passage obligatoire en zone mixte pour affronter une vingtaine de journalistes impatients de recueillir les premières réactions de Ricky Rubio sous le maillot blaugrana. 6 minutes chronométrées montre en main par l’attaché de presse et la porte se referme enfin derrière le meneur. Il lui faudra encore quelques semaines pour reprendre le rythme et ses petites habitudes. Mais que c’est bon de le retrouver avec le sourire. Benvenido a casa, Ricky.

Ricky Rubio a vécu une soirée intense au Palau :

🗣️ “C’était beaucoup d’émotions. C’était beaucoup de travail et d’exercices mentaux pour contrôler tout ça. J’ai changé quelques mécanismes pour me sentir bien. Aujourd’hui, ça fait un peu bizarre, mais ça va s’ajuster.” pic.twitter.com/GxeQhQIFjQ

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 2, 2024

La millor notícia del dia 💙❤ pic.twitter.com/NVOgPDJadG

— Barça Basket (@FCBbasket) March 1, 2024