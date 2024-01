Ricky Rubio et les Cavaliers, c’est terminé

Après plusieurs semaines de discussion, les Cavaliers et Ricky Rubio ont trouvé un accord pour que le contrat du joueur soit racheté par Cleveland, le libérant de ses obligations vis-à-vis de la franchise. Absent depuis le début de saison, Rubio a expliqué qu’il s’occupait de sa santé mentale. Pour le meneur Espagnol, c’est – sans doute – la fin d’une carrière de 12 saisons en NBA.

Ça y est… 😔😔😔

Le buyout est officiel, Ricky Rubio et les Cavs c’est terminé.

Tout ce qu’on veut c’est qu’il aille bien 🙏 https://t.co/QJFiykqWmh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024

Adrian Wojnarowski et ESPN nous ont appris cette nouvelle qui va dans le bon sens. Ricky Rubio et les Cavaliers, qui discutaient depuis plusieurs semaines d’un buyout, ont trouvé un accord. Le joueur est donc désormais libre de s’engager là où il le souhaite, bien que le Woj indique que cette fin prématurée de contrat soit sans doute également la fin de l’aventure NBA pour Ricky. C’est en Espagne qu’il – si jamais il rejoue – reprendra probablement le chemin des parquets.

Le fantastique meneur espagnol de 33 ans n’avait – pour rappel – pas joué la Coupe du Monde avec la Roja, expliquant qu’il devait prendre du temps pour lui afin de se concentrer sur sa santé psychologique. Touché pendant presque deux ans par une rééducation de sa rupture des ligaments croisés, c’est donc 12 ans de basket NBA qui se terminent pour Rubio. 12 années marquantes, de Minneapolis à Cleveland en passant par Utah et Phoenix.

Je crois que peu de monde se souvient de la hype énorme qu’il y avait autour de Ricky Rubio et son arrivée en NBA.

Ses 2 premiers mois en NBA, avec les Wolves ? Tout le monde ne parlait que de lui. C’était THE phénomène.

Il venait de fracasser le circuit mineur, et avait joué…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024

Durant sa carrière, il a marqué les esprits en devenant une référence au poste de meneur en NBA, et la hype qui l’a entouré lors de son arrivée aux USA était folle. Professionnel depuis l’âge de 14 ans, d’abord en Liga Endesa, il a ébloui les scouts lors de la finales des Jeux Olympiques de 2008 entre Espagne et États-Unis, aujourd’hui encore considéré comme l’un des plus grands matchs de l’histoire. Une fin un peu triste, mais l’important est ailleurs : si RR va, tout va.

