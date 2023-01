Cela fait depuis le 28 décembre 2021 que Ricky Rubio n’a pas foulé les parquets NBA. Une longue attente, qui est heureusement sur le point de prendre fin. Le meneur vétéran vise en effet un retour ce jeudi pour le match opposant Cleveland à Portland !

Un an et deux semaines.

C’est donc la période qu’il aura fallu à Ricky Rubio pour se remettre de sa rupture d’un ligament du genou subie fin 2021, déjà sous les couleurs des Cavaliers. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le joueur espagnol de 32 ans est quasiment prêt à retrouver les terrains, un retour qui devrait se confirmer après la séance d’entraînement de ce mercredi.

ESPN Sources: After a full year of rehabilitating an ACL tear in his left knee, Cavaliers guard Ricky Rubio is targeting a return against the Trail Blazers on Thursday. Rubio will practice today, and if all goes well, play in Portland tomorrow. pic.twitter.com/wB5RzNhRdy

