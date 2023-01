Nous sommes le 11 janvier 2023, ce qui signifie que la NBA Trade Deadline est dans un mois seulement. C’est le moment de l’année où les dirigeants de franchises commencent vraiment à s’activer et où les rumeurs deviennent de plus en plus nombreuses. Mais quelles sont vraiment les équipes à surveiller d’ici au 9 février prochain ?

Toronto Raptors

Toujours en course pour le play-in tournament mais en même temps pas très loin des dernières places du classement, les Raptors – 11e à l’Est avec un bilan décevant de 18 victoires pour 23 défaites – font partie des franchises vraiment intrigantes en amont de la NBA Trade Deadline. D’un côté, ils peuvent tenter de se renforcer pour être plus compétitifs en deuxième partie de saison. De l’autre, Masai Ujiri peut décider de se séparer de ses joueurs majeurs (Pascal Siakam, OG Anunoby, Fred VanVleet) pour amorcer une reconstruction bien établie autour de Scottie Barnes. Autrement dit, c’est le flou pour l’instant. D’après les dernières infos, Toronto n’aurait pas l’intention de casser son effectif, et au final seul Gary Trent Jr. semble vraiment faire partie des joueurs transférables. À voir.

🚨 Pascal Siakam, OG Anunoby et Scottie Barnes sont intransférables. Il faudrait un séisme pour qu’un des 3 joueurs soit transféré en février. Le ton changera cet été, en fonction de la deuxième partie de saison des Raptors. Possible que Nick Nurse soit le plus à s’inquiéter. pic.twitter.com/gM8NfNThut — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

Los Angeles Lakers

Impossible évidemment de ne pas mettre les Lakers dans cette liste des équipes à surveiller. Si la franchise de Los Angeles semble plutôt avoir les yeux rivés sur la Free Agency 2023 que sur la trade deadline, LeBron James continue d’attendre désespérément du renfort pour pouvoir jouer les premiers rôles cette saison. Les Lakers possèdent leurs deux picks de premier tour de Draft 2027 et 2029 comme monnaie d’échange, monnaie d’échange qui pourrait être utilisée dans le cas où un joueur calibre All-Star comme Zach LaVine ou Bradley Beal deviendrait disponible. Les rumeurs entourant une arrivée de Bojan Bogdanovic des Pistons, ou encore du duo Buddy Hield – Myles Turner ne semblent plus vraiment d’actualité.

🚨 Les Lakers ne veulent pas transférer leurs picks 2027 et 2029 cette saison. Le seul cas où cela serait possible ? Si un joueur parmi DeMar DeRozan, Zach LaVine ou Bradley Beal devenait soudainement disponible. Pas de double pick échangé contre Bogdanovic ou Turner-Hield. pic.twitter.com/NPYBY6mY16 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

Atlanta Hawks

Une nouvelle fois, les Hawks font partie des équipes à surveiller en amont de la NBA Trade Deadline. On a l’habitude de voir Atlanta dans les rumeurs ces dernières années, notamment avec le dossier John Collins. L’intérieur des Hawks reste en effet l’un des principaux dossiers de l’actualité transferts en NBA (ça discuterait avec les Wizards pour un deal impliquant Kyle Kuzma…), mais c’est également la situation globale chez les Faucons qui rend leur situation très intrigante. Entre les changements en coulisses, les rumeurs autour du coach Nate McMillan et les résultats décevants de cette saison, la franchise d’Atlanta risque de se montrer active lors des semaines à venir.

🚨 Il va y avoir du mouvement à Atlanta, mais impossible de savoir par où commencer. Avec du changement en interne, difficile de savoir quelles sont les priorités de Landry Fields. 3 pistes probables :

– Nate McMillan out

– Trade de John Collins

– Trade de Capela ou Bogdanovic pic.twitter.com/LkuPH27mLr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

New York Knicks

On a fait un point tout récemment concernant la situation des Knicks en amont de la trade deadline, donc on ne va pas trop s’étaler ici. Mais la franchise new-yorkaise reste comme souvent au cœur des rumeurs de transferts. Parmi les dossiers à surveiller, celui de Cam Reddish, qui n’a jamais vraiment réussi à faire son trou chez Tom Thibodeau depuis son arrivée en provenance d’Atlanta la saison dernière. On gardera évidemment un œil aussi sur Evan Fournier, de retour sur les parquets récemment mais possédant toujours un rôle très limité sous Thibs. Globalement sur une bonne dynamique depuis le début du mois de décembre, les Knicks veulent continuer à trouver des solutions pour devenir encore plus compétitifs à l’Est. Ils surveilleraient notamment le dossier Zach LaVine à Chicago…

🚨 Cam Reddish plus que jamais transférable. On parle de deux 2nd tours de Draft, puis c’est démenti pour parler d’un 1er tour de Draft, une chose semble sûre l’ailier veut jouer ailleurs. Cela ferait 2 demandes de transfert en 3 saisons et demi en NBA. pic.twitter.com/3St4eOnpiE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

Utah Jazz

Faisant partie des grosses surprises du début de saison, le Jazz est retombé un peu sur terre ces dernières semaines, ce qui pourrait pousser Danny Ainge à refourguer plusieurs de ses vétérans. Si Jordan Clarkson et Mike Conley – appréciés pour leur expérience et leur contribution – ne semblent pas faire partie des joueurs transférables actuellement (ça peut changer…), il y a du monde sur la liste des transferts : Malik Beasley et Jared Vanderbilt notamment, mais aussi Kelly Olynyk et Talen Horton-Tucker. Beasley et Vanderbilt risquent d’intéresser pas mal de monde à travers la NBA, en particulier les équipes ambitieuses. Le premier est un lance-flamme ambulant à 3-points, le deuxième est un excellent rebondeur qui fait toutes ces petites choses permettant d’arracher des victoires. Quant à Olynyk, c’est un intérieur intelligent qui peut écarter le terrain. À surveiller de près.

🚨 Les 4 joueurs les plus transférables aujourd’hui à Utah : Malik Beasley

Jared Vanderbilt

Kelly Olynyk

Talen Horton-Tucker THT est hors de la rotation.

Utah voudrait un 1st round pick contre Vanderbilt.

Pas de doublon Clarkson – Beasley.

Olynyk intéresse les contenders. pic.twitter.com/h22CEkbDcs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

Phoenix Suns

Les Suns seront à surveiller pour deux principales raisons. La première, c’est le dossier Jae Crowder. Absent des terrains depuis le début de saison, le vétéran n’a toujours pas été transféré. Et comme il sera agent libre dans quelques mois, Phoenix va vraiment devoir trouver une solution concernant l’ailier-fort vétéran. La seconde raison, c’est que les Cactus ont besoin d’un vrai coup de boost pour se relancer. Les hommes de Monty Williams galèrent énormément sans Devin Booker (blessé) et s’ils veulent jouer à nouveau les premiers rôles à l’Ouest, ils devront probablement se renforcer en marge du retour des joueurs blessés (Cam Johnson notamment). Une équipe à suivre de près lors des quatre semaines à venir.

🚨 Toujours autant de monde sur Jae Crowder, mais pas de rush pour un trade. Hawks, Wizards, Bucks, Heat, Warriors, les équipes s’alignent et les Suns attendront probablement au buzzer. Landry Shamet et Dario Saric à surveiller, plus gros package envisageable. Phœnix tâtonne. pic.twitter.com/h4slYuq0WT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

Golden State Warriors

Les Warriors sont champions en titre, mais les Warriors sont seulement huitièmes de la Conférence Ouest à mi-saison avec un bilan négatif (20 victoires – 21 défaites). Du coup, Golden State pourrait tenter de renforcer sa rotation derrière les piliers de l’équipe, en visant des joueurs d’expérience qui peuvent correspondre au style de jeu des Dubs. Par exemple ? Kelly Olynyk dont on parlait juste au-dessus, mais aussi l’intelligent Alex Caruso des Bulls. Reste à voir comment les Warriors peuvent récupérer ce genre de joueur. En lâchant James Wiseman par exemple ? Peut-être, mais ça reste un jeune pivot à potentiel qui a quand même été choisi avec un second choix de draft. Autant dire que se séparer de lui pour un joueur de rotation, ça pique un peu…

🚨 Faut-il conserver James Wiseman, oui ou non ? C’est une question en interne côté Warriors. Joe Lacob l’adore, et le management ne souhaite pas avouer sa défaite en tant que 2nd choix de Draft. Mais pour aider les Warriors à faire le back to back : meilleure pièce de trade. pic.twitter.com/Rn1I17KzKD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

Brooklyn Nets

Après un début de saison très chaotique, les Nets ont trouvé leur rythme de croisière avec une série exceptionnelle de 18 victoires en 20 matchs. Le collectif s’est métamorphosé sous le coach Jacque Vaughn, on a une équipe pas loin d’être inarrêtable offensivement et qui dans le même temps s’est trouvé une défense, bref une excellente dynamique que seule une blessure de Kevin Durant pouvait perturber. Alors pourquoi Brooklyn s’activerait sur le marché des transferts si ça tourne aussi bien ? La question est légitime, mais les Nets possèdent un vrai manque dans leur roster : un intérieur qui pèse véritablement dans la raquette, notamment au rebond. Si on aime bien Nic Claxton qui fait du bon boulot en défense, on le voit pas survivre en Playoffs quand Joel Embiid ou Giannis Antetokounmpo arriveront sur son chemin. Principal nom à surveiller concernant une potentielle monnaie d’échange : le sniper Joe Harris.

🚨 Joe Harris serait disponible. Ancien titulaire indiscutable à Brooklyn, Joe a chuté dans la rotation et les Nets écouteraient en ce moment les offres autour de lui. Dayron Sharpe a également été mentionné, la blessure de KD pourrait changer la donne chez Sean Marks. pic.twitter.com/DmCk9Fjpnr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

Chicago Bulls

Malgré la bonne dynamique actuelle, les Bulls ont réalisé une première partie de saison globalement décevante. De quoi lancer les rumeurs autour de transferts potentiels de certains grands noms de l’effectif. On pense évidemment à Zach LaVine dont on a déjà parlé, mais aussi au pivot Nikola Vucevic qui sera agent libre à l’été 2023. Les bons résultats des derniers matchs ont néanmoins refroidi la possibilité de voir Chicago tout péter, les Bulls espérant toujours se livrer à la bataille avec les meilleures équipes de la Conférence Est. Attention cependant au mois à venir, qui pourrait redéfinir la stratégie du boss des opérations basket Arturas Karnisovas.

🚨 Les Mavs, Lakers, Knicks et le Heat restent à l’affût sur le dossier Zach LaVine. Pour le moment, pas de transfert à venir. Mais si une dégringolade a lieu à Chicago dans le mois à venir, ces 4 franchises mettront la pression pour tenter un blockbuster trade avec LaVine. pic.twitter.com/9QSmZzUzgQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

Cleveland Cavaliers

Les Cavaliers font partie des équipes les plus complètes de la Conférence Est, mais ils n’ont toujours pas compenser leur manque au poste 3. S’ils ont différentes options au sein du roster actuel, aucune n’apporte clairement satisfaction pour l’instant alors il faut s’attendre à voir Cleveland passer quelques coups de fil dans les semaines à venir. On sait que le manager général Koby Altman est plutôt du genre agressif, lui qui avait notamment recruté Caris LeVert à la deadline de l’an passé. Cette année, LeVert pourrait une nouvelle fois faire ses valises, lui qui est considéré comme la monnaie d’échange numéro un par les Cavaliers.

🚨 Les Cavs sont très intéressés par Tim Hardaway Jr, mais la question est : Est-il une upgrade vis-à-vis de Caris LeVert ? LeVert est agent libre cet été, THJ sous contrat encore 2 ans. Cleveland pourrait donc éviter une large prolongation avec un THJ sous deal long terme. pic.twitter.com/h1InqOmteO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

Mais aussi :

Memphis : que vont faire les Grizzlies ? Continuer à miser à fond sur leur noyau actuel pour jouer le titre, ou faire un petit trade (Danny Green + un choix de premier tour de draft) pour se renforcer un peu plus ?

que vont faire les Grizzlies ? Continuer à miser à fond sur leur noyau actuel pour jouer le titre, ou faire un petit trade (Danny Green + un choix de premier tour de draft) pour se renforcer un peu plus ? Dallas : à un moment donné il va falloir trouver un vrai moyen de mieux entourer Luka Doncic…

à un moment donné il va falloir trouver un vrai moyen de mieux entourer Luka Doncic… San Antonio : les Spurs, en mode tanking, ont des vétérans pas inintéressants à refourguer (Jakob Poeltl, Doug McDermott, Josh Richardson) pour obtenir des choix de draft.

les Spurs, en mode tanking, ont des vétérans pas inintéressants à refourguer (Jakob Poeltl, Doug McDermott, Josh Richardson) pour obtenir des choix de draft. Portland : le manager général Joe Cronin pourrait se montrer agressif pour entourer le mieux possible Damian Lillard.

le manager général Joe Cronin pourrait se montrer agressif pour entourer le mieux possible Damian Lillard. Detroit : Bojan Bogdanovic fait partie des principaux dossiers à suivre en amont de la NBA Trade Deadline. Une dizaine d’équipes seraient sur le coup pour essayer de récupérer le sniper des Pistons, auteur d’une superbe saison dans la morosité de Detroit.

Bojan Bogdanovic fait partie des principaux dossiers à suivre en amont de la NBA Trade Deadline. Une dizaine d’équipes seraient sur le coup pour essayer de récupérer le sniper des Pistons, auteur d’une superbe saison dans la morosité de Detroit. Charlotte : saison dans les bas-fonds de l’Est et des joueurs qui peuvent intéresser des équipes ambitieuses (Terry Rozier, Kelly Oubre Jr., Mason Plumlee, Gordon Hayward), ça mérite de garder un œil sur les Hornets.

saison dans les bas-fonds de l’Est et des joueurs qui peuvent intéresser des équipes ambitieuses (Terry Rozier, Kelly Oubre Jr., Mason Plumlee, Gordon Hayward), ça mérite de garder un œil sur les Hornets. Washington : situation intrigante chez les Wizards, qui ont des ambitions mais qui restent abonnés à la médiocrité. Dossier Kyle Kuzma – futur agent libre – à surveiller de près, Will Barton potentiellement transférable.

situation intrigante chez les Wizards, qui ont des ambitions mais qui restent abonnés à la médiocrité. Dossier Kyle Kuzma – futur agent libre – à surveiller de près, Will Barton potentiellement transférable. Miami : saison régulière décevante pour le Heat, qui veut néanmoins croire en ses chances à l’Est quand il est au complet. Pat Riley va-t-il tenter un truc pour donner un coup de boost à son équipe ?

