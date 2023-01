C’est officiel, les Suns ont depuis cette nuit un bilan négatif. Le constat est très amer pour une équipe qui semble engluée dans des problèmes multiples à plusieurs étages de la franchise. Le temps va bien sûr permettre de retrouver tout le monde sur le terrain et de nettoyer définitivement les dernières traces de l’ancienne direction… mais est-ce déjà trop tard ?

Avec une nouvelle défaite cette nuit face aux Cavaliers, les Suns pointent désormais à la huitième place de l’Ouest, comptant 20 victoires pour 21 défaites. La dynamique en cours est très négative, puisque les Soleils viennent de ramasser un sixième revers consécutif. Une série noire qui s’explique d’abord par une infirmerie bondée : Devin Booker, Chris Paul, Cameron Johnson, Cameron Payne, Jae Crowder sont tous absents. Ajoutez à cela un DeAndre Ayton et un Landry Shamet gérés en day-to-day et vous obtenez une équipe complètement désossée, si bien que malgré les efforts de ceux qui peuvent jouer, les résultats ne tombent pas.

Cette mauvaise passe risque malheureusement de durer : mouillez-vous la nuque, accrochez vous à votre chaise si vous êtes un chouilla sensible, puisque voici la suite du calendrier de Phoenix pour le mois de janvier. Déplacement de quatre matchs dès ce soir, à Golden State, puis Denver, Minnesota – concurrent direct au classement, en bonne série actuelle – et Memphis. Wow, ça risque de d’être tendu là. Une fois de retour dans l’Arizona ? Le rythme ne faiblit pas : Nets, Pacers, Grizzlies à nouveau, Hornets et Mavericks. Spurs et Raptors boucleront un mois de janvier loin, très loin d’être facile avec 100% du groupe. Sans la plupart des cadres, cela s’annonce extrêmement difficile.

De quoi donner le coup de grâce à ce groupe ? Non, faut pas déconner non plus. Si énormément de signaux sont actuellement au rouge, certains peuvent malgré tout donner de l’espoir. Pour commencer, la reprise de la franchise par Mat Ishbia, milliardaire ayant fait fortune dans le business du prêt sur hypothèque. Passionné de basketball, l’homme pourrait insuffler un renouveau aux étages administratifs des Suns et dans un tel contexte, le moindre point positif est à avaler goulument.

Ajoutons également que les blessures ne sont pas graves au point de mettre un terme à la saison des joueurs majeurs. Ce groupe est solide, il a déjà vécu des Finales NBA comme de grosses désillusions, en témoigne la série face aux Mavericks la saison passée. Tout un panel d’émotions qui soudent, qui rendent solidaires. Le retour de Booker devrait déjà redonner du baume au coeur à beaucoup de monde.

Enfin, une trade deadline qui approche à grand pas. Le mur en béton armé qu’est le calendrier du mois de janvier laissera clairement apparaître les besoins du groupe pour se renforcer. Les Suns possèdent encore pas mal de picks de Draft qui pourraient faire saliver bien des équipes. Ce que ça veut dire ? Que Phoenix a les moyens d’attirer un ou plusieurs éléments intéressants cet hiver ! Kyle Kuzma ? Bojan Bogdanovic ? Un meneur pour suppléer un décevant Cam Payne et un vieillissant Chris Paul ?

Autant d’idées qui pourraient apporter énormément à la team sur le papier et qui seront très certainement discutées au sein de la direction dans la semaine à venir. Les temps de passage des saisons passées sont certes bien au dessus de ceux actuels, mais il faut continuer à travailler pour revenir fort en fin de régulière et accrocher le meilleur spot possible avant les Playoffs.

Ces Suns sont dans le pétrin, on ne va pas se mentir. Ils ont peu d’éléments auxquels se raccrocher mais il faut faire avec, c’est aussi ça la dureté de la NBA. Le temps ne joue pas en leur faveur, mais la trade deadline pourrait – peut-être – débloquer une partie de la situation.

Sources : ESPN, brightsideofthesun.com.