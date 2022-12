Après plusieurs mois de tractations suivant les scandales entourant le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver, un accord a enfin été trouvé et la vente semble se finaliser. L’acquéreur ? Mat Ishbia, homme d’affaires milliardaire du Michigan, spécialisé dans le prêt sur hypothèque. Mais qui est vraiment ce nouveau protagoniste du paysage NBA ?

La confirmation est tombée ce mardi dans la soirée, via un tweet d’Adrian Wojnarowski. Les Suns n’appartiennent plus à Robert Sarver (et c’est certainement bien mieux comme ça) mais bien à Mathew Ishbia, qui fait l’acquisition des deux franchises basket de l’Arizona, les Phoenix Suns en NBA d’une part et le Phoenix Mercury en WNBA de l’autre. Il devance finalement Jack Selby et Jason Pressman en alignant 4 milliards de dollars pour ce nouveau joujou. Mais la passion de l’investisseur pour le basketball ne date pas d’hier.

Effectivement, le milliardaire de 42 ans a fréquenté dans sa jeunesse l’université de Michigan State, où il passait un diplôme d’administration des affaires tout en intégrant l’équipe de basketball de son campus. Les Spartans, équipe de NCAA de Michigan State, font partie des meilleurs programmes du pays, d’où sortent notamment Jaren Jackson Jr. et un certain Draymond Green mais qui ont surtout vu passer dans leurs rangs le grand Magic Johnson. Et au début des années 2000, MSU (Michigan State University), coachée par le légendaire Tom Izzo, domine la Big Ten Conference. Dans les rangs des Spartans, Ishbia va même avoir le privilège d’être sacré champion NCAA en 2000. Cependant, le meneur n’a aucun avenir dans le basket et “devait être le plus acharné à l’entraînement pour être le plus mauvais joueur de l’équipe”.

Les qualités basketballistiques de Mathew Ishbia n’auraient probablement pas dû lui permettre d’intégrer le roster, mais quand papa possède l’un des business les plus florissants de la région, ça a tendance à faciliter certaines choses… Suffisamment en tout cas pour permettre au nouveau propriétaire des Suns de se vanter d’être l’un des deux seuls proprios de franchise à avoir dans son palmarès un titre universitaire. Le second ? Oh, un certain Michael Jordan.

Si Mat Ishbia pèse aujourd’hui 4,7 milliards de dollars selon Forbes, c’est grâce aux 71% de parts qu’il détient dans l’entreprise United Wholesale Mortage, troisième plus grosse compagnie de prêt sur hypothèque du pays derrière Quicken Loans et Wells Fargo, deux noms familiers aux fans des Cavs et des 76ers puisque leur franchise évolue (ou évoluait) dans des salles nommées par ces entreprises.

D’une petite startup en 1986, UWM est aujourd’hui devenu un mastodonte du secteur, profitant notamment de l’effondrement de plusieurs grosses entreprises lors de la crise des subprimes en 2008, pendant que les Ishbia parvenaient à passer au travers. En revanche, la crise du COVID a affaibli les frères multimilliardaires, qui ont dû vendre 6% de leur compagnie à des investisseurs. C’est d’ailleurs au cours de cette crise que Mat a décidé de faire don de 32 millions de dollars au département des sports de son ancienne fac de Michigan State, ainsi que de prendre à sa charge une partie du contrat de Mel Tucker, le coach de l’équipe de football américain. Vous avez dit défiscaquoi ?

Avec cette vente à 4 milliards de dollars, Ishbia ne se contente pas d’exploser le record de prix pour une franchise NBA (précédemment détenu par la vente des Nets à Joe Tsai, pour 3,2 milliards en 2019), il devient également le plus jeune propriétaire (42 ans) d’une franchise NBA, en compagnie de son frère Justin. Reste à voir quelle sera la politique d’investissement et le taux d’implication du nouveau propriétaire dans sa franchise.