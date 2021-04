Preview Suns – Jazz : choc au sommet à l’Ouest, y’aura déjà une grosse atmosphère de Playoffs dans la « Valley of the Sun »

C’est l’affiche de la nuit, le match qu’il faut mater absolument quitte à passer la journée de samedi au lit. Durant la saison régulière, y’a toujours des oppositions qui sont entourées en rouge sur le calendrier et celle entre Phoenix et Utah ce vendredi en fait partie. Parce que la première place de l’Ouest est en jeu, rien que ça.

Nous sommes le 30 avril 2021. Il reste en gros deux semaines de saison régulière, et de très nombreux spots restent à déterminer en vue des Playoffs, notamment dans les hauteurs du Wild Wild West. Cela paraît un peu fou quand on y pense mais la première place de la conférence se joue aujourd’hui entre Phoenix et Utah, deux franchises qu’on n’attendait pas forcément si haut. Certes, on s’attendait à voir les Suns faire un jump après leur excellente bulle et l’arrivée de Chris Paul. Certes, on savait que le Jazz faisait partie des équipes solides pouvant potentiellement faire du bruit. Mais disons qu’on s’attendait plutôt à voir les deux équipes de Los Angeles aux commandes, voire les Nuggets. But here we are. Les Cactus d’un côté, les Mormons de l’autre, le statut de numéro un comme enjeu, tout ça dans le désert de l’Arizona. On vous prévient, il va faire chaud, très chaud. Pour vous remettre le classement en tête, sachez que seulement une rencontre sépare les deux équipes. La Jazz affiche un bilan global de 45 victoires pour 17 défaites, tandis que les Suns sont juste derrière à 44-18. Comme vous êtes des génies en maths, vous vous rendez compte rapidement qu’une victoire de la bande à Chris Paul permettrait à Phoenix de revenir à égalité au classement. Et comme les représentants de l’Arizona ont battu deux fois Utah cette saison en autant de matchs, avec notamment une victoire en prolongation 117-113 lors de leur dernière confrontation, le tie-breaker est d’ores et déjà en faveur des Suns. Traduction, si Phoenix gagne, Phoenix prend tout simplement la tête de l’Ouest.

On peut donc compter sur les hommes de Monty Williams pour débarquer avec le couteau entre les dents ce soir, eux qui viennent tout juste de remettre officiellement les Suns en Playoffs pour la première fois depuis 2010. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Chris Paul évolue comme un MVP actuellement, le collectif continue de bien tourner, ils ont du momentum après leur gros succès contre les Clippers il y a deux jours, bref tout semble réuni pour que les fans de Phoenix passent encore une fois une belle soirée. Mais en face, on peut aussi compter sur le Jazz pour faire son max afin de gâcher la fête. Utah n’a pas lâché sa place de leader de l’Ouest depuis le 2 février dernier, ce n’est pas pour la perdre à quinze jours du buzzer final. Clairement, vu la superbe campagne réalisée par le Jazz, ce serait décevant de ne pas terminer la régulière au top. Alors les Mormons devront montrer aux ambitieux Suns pourquoi ils ont dominé la campagne 2020-21. Problème, Donovan Mitchell n’est toujours pas opérationnel pour revenir, lui qui avait tout de même claqué 41 pions lors de la dernière confrontation face à Phoenix, et Mike Conley sera également absent. Quand on sait qu’en face, il y a un backcourt Chris Paul – Devin Booker, ça risque de piquer un peu, même si Jordan Clarkson et Joe Ingles ne sont pas des peintres. Côté Suns, Jae Crowder et Dario Saric pourraient une nouvelle fois être absents, mais pas d’inquiétude car Torrey Craig est comme un poisson dans l’eau à Phoenix.

Malgré les absents, l’affiche reste immanquable. Pour l’enjeu, pour le collectif des deux équipes, mais aussi et surtout pour se chauffer en vue des Playoffs qui approchent quand même à grands pas. Allez, on met tout de suite le réveil à 4h du matin, ça va chauffer !