Preview de la soirée NBA : Nets et Blazers sur le même parquet, ça sent l’orgie à plein nez

Preview du soir, bonsoir. Énorme programme dès 1h du matin avec des matchs très importants à suivre pour les adeptes du play-in tournament. C’est dans la suite de la soirée que ça va se gâter. À partir de 2h, ça va envoyer dans tous les sens. Quatre matchs avec des cadors de la Ligue – sauf deux équipes, saurez-vous les trouver – avec en ligne de mire un duel Jazz – Suns, qui pourrait avoir un parfum de Finale de Conférence Ouest. Allez, on analyse tout cela.

1h : Sixers – Hawks : match retour, enfin match, c’est un bien grand mot pour qualifier la dernière fois que ces deux équipes se sont croisées. Une victoire 127 à 83 de Philly et on risque de repartir pour la même rouste tant le injury report d’Atlanta est plein. Une bonne occasion pour Doc Rivers de faire souffler ses cadres, à moins que Joel Embiid et Ben Simmons ne se donnent à fond pour aller chercher les trophées individuels de MVP et DPOY.

1h30 : Celtics – Spurs : deuxième match d’un long pèlerinage pour San Antonio qui s’arrêtera cette fois-ci dans le Massachusetts pour affronter des C’s qui doivent se relancer en ce milieu de classement afin de creuser le fossé avec la 7è place, synonyme de play-in tournament. Ça nous promet un match sous haute intensité tant les objectifs sont importants des deux côtés. Asseoir sa place en play-in pour les Spurs, s’en éloigner pour les Celtics. On va principalement cibler la capacité de Dejounte Murray à étendre ses tentacules pour défendre sur Jayson Tatum. À noter que Kemba Walker ne devrait pas jouer ce soir, pour changer.

1h30 : Cavaliers – Wizards : à moins d’un miracle, on va vraisemblablement assister à une nouvelle victoire de Washington qui rapprocherait la Capitale encore un peu plus du Top 10 qualificatif en play-in. On aime bien Jarrett Allen et Darius Gerland mais bon courage pour stopper cette équipe de morts de faim. Russell Westbrook assure, Bradley Beal est en feu et c’est normal qu’ils soient en 9 victoires pour 1 seule défaite sur leurs dix derniers matchs. La Capitale arrive fort, très fort, alors on va surveiller cela attentivement.

2h : Grizzlies – Magic : absolument aucun enjeu pour le Magic et tout à gagner pour Memphis. Ja Morant et toute sa bande doivent gagner ce match pour décoller de cette huitième place, grandement menacée par les Spurs et les Warriors. Il serait temps de se relancer après ces deux défaites consécutives et quoi de mieux qu’une équipe d’Orlando, qui reste sur deux petites victoires sur ses dix derniers matchs, pour ce faire ?

2h: Nets – Blazers : encore un match qui sent la poudre. Quand bien même Portland galère, les Blazers restent les Blazers et on n’est pas à l’abri d’un coup de chaud de Damian Lillard ou bien encore de C.J. McCollum. Et alors en face, on retrouve un Kevin Durant qui a senti les Playoffs se rapprocher et qui vient d’enlever la serviette de son épaule et les lunettes de soleil (42 points à 66,7% au shoot dont 50% de loin et 100% aux lancers, 3 rebonds et 10 passes hier). D’autant plus que Kyrie devrait sûrement revenir, alors que son copain barbu sera toujours à l’infirmerie. On va s’installer tranquillement devant ce match, crème solaire anti-UV, lunettes de soleil, chouchous, histoire de voir des coups de chaud en toute sérénité.

3h : Bulls – Bucks : la cheville du colosse Giannis Antetokounmpo ayant tourné hier, il serait étonnant de le voir jouer ce match qui n’est pas des plus difficiles pour une équipe qui vise le titre. Chicago, 11è de la Conférence Est, est à la peine et voit Washington s’éloigner au loin. On va partir sur match plié dès la première mi-temps, de toute façon, plus personne ne sera devant la deuxième mi-temps vu le rendez-vous qu’il y a à 4h.

4h : Suns – Jazz : l’affiche de la nuit, elle est là et elle a même eu droit à sa preview spéciale. Un É-NOR-ME duel entre les deux premiers de la Conférence Ouest. Deux équipes d’ores et déjà qualifiées pour les Playoffs, qui vont se tester avant de se retrouver en Finale de Conf’ dans quelques mois, histoire de déjouer tous les pronostiques. Toujours pas de Donovan Mitchell en vue, mais étant donné le festival offensif servi contre les Kings ce mercredi (154 points) on peut se dire que l’attaque tourne plutôt bien. Côté Phoenix, ils viennent d’enchaîner deux grosses victoires face aux Knicks et aux Clippers, de quoi faire le plein de confiance à l’approche des Playoffs, avec un duo Chris Paul – Devin Booker qui enchaîne les performances et séduit tout l’Arizona. Tout le monde doit être sur ce match, pour que l’on puisse voir comment le basket doit se jouer. Comme quoi, les temps changent.

4h30 : Lakers – Kings : là, il n’y aura pas besoin des arbitres pour que Sacramento perde ce match. Vu la déculottée qu’ils ont reçu face au Jazz, il va falloir redresser la barre ou du moins montrer un tout autre visage. Les Lakers arrivent confiants – ils ont raison – et doivent gagner ce match. Alors on va lancer les paris. Sacramento en prend combien ce soir ? Plus de 130 ou 140 ? À noter que De’Aaron Fox sera encore absent pour les Kings, même s’ils ne sont plus à ça près.

Grosse nuit de basket en vue avec huit matchs au compteur. On se donne rendez-vous dès 1h sur l’oiseau bleu, en attendant la grosse affiche entre le Suns et le Jazz de 4h, de quoi nous mettre l’eau à la bouche en attendant les Finales de Conférence Ouest. Allez, café.