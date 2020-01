Preview de la soirée NBA : en attendant le Paris Game demain, il y en a vraiment pour tous les goûts ce soir

Plus qu’un petit jour à patienter avant le Paris Game, et on a hâte ! En attendant, il y a tout de même des matchs cette nuit. La NBA ne s’arrête jamais, il y a donc trois rencontres et six équipes sur le pont ce soir. Dans le lot on a un peu de tout. Allez, on check ce qu’il y a sur le League Pass ce soir.

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards à 1 heure :

Pour bien se chauffer on part avec un duel au sommet de la Conférence Est : le 12ème vient chercher des problèmes au 13ème. C’est le genre de match qu’on adore regarder (ou pas) pour se chauffer en début de soirée. Si Washington sait assez bien attaquer mais ne sait pas défendre, du côté de l’Ohio on ne maîtrise ni l’un, ni l’autre. Les Cavs n’ont remporté que deux matchs sur les dix derniers qu’ils ont eu la chance de jouer dans la Grande Ligue et sont sur une série de cinq défaites de rang. Si on n’a pas encore été assez claire, on va parler français : c’est dégueulasse. Nos amis de la capitale quant à eux sont en back-to-back puisqu’ils se sont inclinés hier soir dans l’overtime à la triple A de Miami. Les jambes seront bien lourdes. On voit bien un match nul. Toutefois, nous avons une bonne nouvelle, il y a un match à cheval avec celui-ci. On ne vous en tiendra pas rigueur si vous ne le regardez pas en entier. D’ailleurs on ne vous en tiendra pas rigueur si vous ne le regardez pas tout court.

Brooklyn Nets – Los Angeles Lakers à 2 heures :

Deuxième équipe en back-to-back du soir ? Les Lakers font le tour de la Grosse Pomme. Après avoir perdu lors du MLK Day face au rival de toujours, Boston, quoi de mieux que de se relancer en allant voir ce qu’il se passe du côté des Knicks ? Question difficile tant peu de choses semblent aussi prenables qu’eux. Les leaders de l’Ouest se sont relancés en remportant le match. Ensuite ? Il ne reste plus qu’à taper les Nets. Les potes collègues de bureau de Kyrie Irving n’ont gagné que deux petits matchs sur les dix derniers. Ce n’est pas sans rappeler le bilan de l’équipe qui l’avait drafté. C’est que ça rame un petit peu à New York en ce moment. D’ailleurs, le meneur (de jeu évidemment, pas d’hommes) devrait être disponible pour jouer ce soir. Tant mieux, il pourra rencontrer son ancien coéquipier, LeBron James. Sur onze rencontres il n’en a remporté que deux face à lui. On lui souhaite bonne chance pour ce soir, il en aura bien besoin, parce que tout semble jouer contre lui. La seule chose qui pourrait le sauver serait que Rob Pelinka mette tout l’effectif sur le marché des transferts.

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks à 4 heures 30 :

La dernier match sera peut-être le plus intéressant du soir. Évidemment le précédent cause déjà un peu. Mais nous avons là une équipe contrainte à faire un push pour aller en Playoffs et une autre qui doit tout faire pour rester aux côtés de ses concurrents afin d’obtenir l’avantage du terrain pour la mi-avril. Chacune des deux équipes a vécu des émotions fortes lors de leur dernier match respectif. Hélas, il s’agit d’émotions différentes. Pour la franchise de l’Oregon c’était la joie après la masterclass de Lillard et ses 61 pions en patron face aux Warriors le soir du MLK Day. Pour les Mavs ce fut plutôt de la tristesse et la douleur de Dwight Powell après sa rupture du tendon d’achille. Cependant, on ne sait pas encore si C.J. McCollum et Hassan Whiteside joueront ce soir pour Portland. Ce dont pourrait bien profiter les Texans qui ont déjà battu la semaine dernière cette même équipe.

Un candidat au titre, deux contenders au premier choix de la Draft, une équipe qui doit assurer sa place en Playoffs, une autre qui doit aller chercher sa seed et une dernière qui doit gratter l’avantage du terrain. On a de tout et vous avez donc le choix ce soir, il y a tout ce qu’il peut exister dans la Ligue. Le bon comme le pire…