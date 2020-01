Les titulaires pour le All-Star Game 2020 – Conférence Est : le Cameroun fait plaisir, Trae Young fait débattre !

C’est officiel, les titulaires pour le All-Star Game 2020 ont été annoncés. Et avant de laisser les nouveaux capitaines réaliser leurs petites sélections prochainement, il fallait bien 5 hommes pour représenter chaque conférence : dans la Conférence Est, la recette camerounaise a fait très fort, pendant qu’un gros débat résiste à la mène.

Préparez vos meilleurs arguments, aiguisez vos meilleures punchlines, les grands débats autour de la sélection pour le All-Star Game sont de retour. Après quasiment un mois de votes, de hashtag et de projections, les résultats concernant les titulaires ont été officiellement dévoilés ce jeudi sur la chaîne TNT, permettant à la Conférence Est d’en savoir un peu plus sur ses 5 représentants les plus médiatisés. Pour rappel, il fallait prendre 50% des votes des fans en compte, ainsi que 25% des votes des médias et 25% des votes des joueurs. En suivant ces règles, les 5 stars suivantes ont fait leur bout de chemin, et elles seront sur le parquet du United Center dans quelques semaines en tant que titulaires.

Guard : Trae Young (Hawks)

Trae Young (Hawks) Guard : Kemba Walker (Celtics)

Kemba Walker (Celtics) Forward : Pascal Siakam (Raptors)

Pascal Siakam (Raptors) Forward : Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Giannis Antetokounmpo (Bucks) Forward : Joel Embiid (Sixers)

En ce qui concerne les forwards, pas de véritable surprise. Comme attendu, et pendant qu’il enfile des croissants au moment où ces lignes sont écrites, Giannis est le clair patron de la Conférence Est, avec son trophée de MVP en titre, ses statistiques hallucinantes, son jeu spectaculaire et l’impeccable bilan des Bucks. Aux côtés du Freak, Joel Embiid reste le patron des Sixers qui, s’ils ne sont pas aussi forts qu’imaginés, restent des poids lourds à l’Est. Le pivot des Sixers est une superstar, il représente sa franchise, pas de discussion possible là-dessus. Mais Embiid ne sera pas le seul titu venant du Cameroun, puisque Pascal Siakam sera également présent, à la tête de Raptors séduisants et grâce à un Spicy-P encore plus fort que l’année dernière. Déjà récompensé aux derniers NBA Awards en ayant reçu le trophée de Progression de l’année, Siakam a encore élevé son niveau de jeu et le voici en tant que leader d’une franchise canadienne championne en titre. Mérité pour Pascal, qui était candidat All-Star l’an dernier et a justifié sa prolongation de contrat en 2 mois.

En ce qui concerne les guards, c’est là que ça discute sérieusement. Non, Kemba Walker, tu n’as pas à te sentir menacé. Meilleur scoreur des Celtics, qui sont dans le haut du panier à l’Est, le meneur aux chevilles en titane reste un joueur au niveau étoilé, capable de claquer de grandes performances sous le maillot vert. On ne sait pas encore s’il sera accompagné par un coéquipier de Boston, affaire à suivre la semaine prochaine. Mais le vrai débat du soir tourne évidemment autour de Trae Young. Statistiquement, le dragster des Hawks est un All-Star indéniable en faisant tout simplement partie du Top 5 de la NBA au scoring et à la passe. Mais pour une équipe d’Atlanta au fin-fond de la Ligue, difficile de ne pas faire de grimace. Young est individuellement à un niveau étoilé cette saison, cependant quels effets cette nomination chez les titulaires aura autour des remplaçants…? Quelqu’un ne sera pas All-Star cette saison et créera le débat avec Ice Trae, jeudi prochain. Une chose est sûre, avec son jeu de showman, les votes des fans et l’attrait des médias pour ses skills, le garçon a pleinement profité du modèle de votes.

Les titulaires représentant la Conférence Est pour le All-Star Game 2020 sont connus ! Alors, hérésie de voir Trae Young en titu ? Qui vous auriez mis dans votre quintet ? La parole est à vous, rendez-vous la semaine prochaine pour connaître les remplaçants désignés par les coachs.