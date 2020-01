Les titulaires pour le All-Star Game 2020 – Conférence Ouest : Luka Doncic rejoint officiellement les géants !

C’est officiel, les titulaires pour le All-Star Game 2020 ont été annoncés. Et avant de laisser les nouveaux capitaines réaliser leurs petites sélections prochainement, il fallait bien 5 hommes pour représenter chaque conférence : dans la Conférence Ouest, la merveille slovène a fait sa place parmi les grands garçons de la Ligue.

Préparez vos meilleurs arguments, aiguisez vos meilleures punchlines, les grands débats autour de la sélection pour le All-Star Game sont de retour. Après quasiment un mois de votes, de hashtag et de projections, les résultats concernant les titulaires ont été officiellement dévoilés ce jeudi sur la chaîne TNT, permettant à la Conférence Ouest d’en savoir un peu plus sur ses 5 représentants les plus médiatisés. Pour rappel, il fallait prendre 50% des votes des fans en compte, ainsi que 25% des votes des médias et 25% des votes des joueurs. En suivant ces règles, les 5 stars suivantes ont fait leur bout de chemin, et elles seront sur le parquet du United Center dans quelques semaines en tant que titulaires.

Guard : Luka Doncic (Mavs)

Luka Doncic (Mavs) Guard : James Harden (Rockets)

James Harden (Rockets) Forward : Kawhi Leonard (Clippers)

Kawhi Leonard (Clippers) Forward : LeBron James (Lakers)

LeBron James (Lakers) Forward : Anthony Davis (Lakers)

En ce qui concerne les forwards, circulez y’a rien à voir. Mais vraiment, le débat n’a quasiment pas lieu d’exister, tant le niveau des joueurs titulaires et le bilan de leur équipe est exemplaire. Les Clippers et les Lakers seront bien représentés, avec la paire LeBron – AD sur le terrain dès l’entre-deux, pendant que Kawhi fera parler tout son charisme en portant la fierté des Clippers. MVP des dernières Finales et patron de la free agency 2019, Leonard est devenu le nouveau leader de la franchise de Los Angeles, qui espère justement faire chuter le grand frère historique cette année en Playoffs. Les Lakers n’ont pas prévu de laisser le voisin leur marcher dessus aussi aisément, Davis continue à envoyer du pâté dans les raquettes de la Ligue tandis que LeBron fait…. du LeBron comme depuis 50 ans, sauf que cette fois c’est au poste de meneur. D’ailleurs, oui, si vous ne le savez pas encore, BronBron est un meneur qui a terminé chez les forwards, parce que who gives a shit.

En ce qui concerne les guards, on a un petit nouveau à vous présenter, et vous devriez retenir son prénom car on le retrouvera pendant les 15 prochaines années en tête de ce papier. Une seule saison, il aura fallu une seule saison à Luka Doncic pour faire comprendre à l’intégralité de la planète basket que son niveau n’était pas celui d’un potentiel All-Star mais celui d’un potentiel MVP. Patron de Mavs surprenants et actuellement dans le Top 8 de l’Ouest, propriétaire d’une ligne statistique folle, darling des médias et joueur ultra-médiatisé, Doncic pourrait devenir ce joueur fixe titulaire au match des étoiles, qu’on retrouve au sommet tous les ans. Un peu le spot occupé par James Harden depuis quelques temps, lui qui se fait tout discret cette saison à Houston avec ses 37 points de moyenne. On le prend souvent pour acquis, mais le barbu des Rockets est un All-Star indiscutable, qui aura le plaisir de partager le ballon avec ses copains dans le corner dans quelques semaines.

Les titulaires représentant la Conférence Est pour le All-Star Game 2020 sont connus ! Alors, y a-t-il quelque chose à redire ? Un joueur laissé de côté ? La parole est à vous, rendez-vous la semaine prochaine pour connaître les remplaçants désignés par les coachs.