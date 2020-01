TrashTalk Fantasy League : un 69 dans la défaite pour Damian Lillard, c’est pas si souvent…

Une nuit de NBA ? Une nuit pleine de scores de TrashTalk Fantasy League ! Avant la mise à jour des points dans la matinée, on regarde tout de suite ce qui s’est passé chez les gros clients qui étaient en jeu.

Il y avait de belles performances à valider pour cette soirée de saison régulière. Pour rappel, les scores seront mis à jour aux alentours de 9h30, et de nombreux joueurs se connectent donc merci de bien vouloir rester patients. Cependant, cette patience peut être nourrie par la lecture des scores ci-dessous, un résumé savoureux de ce qu’il y a eu de mieux et de pire en TTFL cette nuit.

# Ils ont cartonné

– Damian Lillard : 69 points

– Bradley Beal : 53 points

– Collin Sexton et LeBron James : 51 points

– Larry Nance Jr. : 45 points

– Trevor Ariza : 38 points

# Ils ont fait le boulot

– Kristaps Porzingis : 34 points

– Anthony Davis : 33 points

– Gary Trent Jr. : 32 points

– Luka Doncic : 31 points

– Dwight Howard et Hassan Whiteside : 30 points

# Ils doivent mieux faire

– Kyrie Irving, Taurean Prince et Kevin Love : 25 points

– Caris LeVert : 24 points

– Carmelo Anthony : 23 points

– Kyle Kuzma : 22 points

– Spencer Dinwiddie : 20 points

– Rajon Rondo : 17 points

– Isaiah Thomas : 15 points

– Tim Hardaway Jr. : 14 points

– Jarrett Allen : 13 points

– Tristan Thompson : 8 points

– Darius Garland : 6 points

– C.J. McCollum, Nassir Little et Jusuf Nurkic : 0 point

# Le programme de ce soir (/!\ FERMETURE DES DECKS A 20 HEURES)