NBA Top 5 du jour : Isaac Bonga se dévoue pour être sur le poster de Collin Sexton

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle dans le NBA Top 10. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 24 janvier

1956 : Bob Pettit devient MVP de son premier All-Star Game avec 20 points et 24 rebonds dans la victoire de l’Ouest, il en obtiendra trois de plus. Un record en NBA.

1985 : les All-Stars décident de faire dons de leurs primes du All-Star Game pour aider à lutter contre la famine en Ethiopie. La NBA donnera la même somme soit plus de 100 000 dollars de dons à l’époque.

2014 : Carmelo Anthony plante 62 points contre les Bobcats dans une soirée irréelle au Madison Square Garden. Que cela semble loin !

C’était il y a un an pile poil

Alerte incendie au FedEx Forum, tout le monde dehors. Quand on sait qu’il y avait encore Mike Conley et Marc Gasol aux Grizzlies, l’évacuation a dû prendre un bon moment le temps de trouver deux déambulateurs.

Ils sont nés un 24 janvier

1957 : Mark Eaton

1997 : Justin James

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des François ainsi que des Francelin, Frаnсis, Frаnсisquе, Frаnсk, Frаnkie, Paco, Paquito et Soizic. On se contentera d’un petit message à notre Franky national du côté de New York.