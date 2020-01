LeBron James passe une soirée exquise à Brooklyn : triple-double, win, capitanat et Kobe Bryant dans le viseur

En back-to-back à Brooklyn cette nuit après la victoire face aux Knicks mercredi, LeBron James a guidé les Lakers vers un nouveau succès en claquant un énième triple-double face à la bande à Kyrie. Mais la belle soirée du King ne s’est pas arrêtée là…

C’est ce qu’on appelle passer une bonne soirée. Cette nuit, aux alentours de 2h du matin, soit juste avant le début du match entre les Nets et les Lakers, la NBA a officiellement dévoilé les titulaires du prochain All-Star Game ainsi que les résultats finaux des votes. Et qui a une nouvelle fois terminé au top ? LeBron, bien évidemment. Le King a non seulement été nommé capitaine de l’Ouest, mais en plus c’est lui qui a raflé le plus de voix alors qu’il évolue dans sa 17è saison et qu’il a aujourd’hui 35 balais. Voilà, ça c’était pour l’apéro. Plutôt pas mal pour lancer la soirée n’est-ce pas ? Ensuite, sur le parquet des Nets, le numéro 23 s’est fait plaiz, comme d’hab. Deuxième match en deux jours (on va compter l’opposition face aux Knicks comme un match), mais une perf bien sale face à Uncle Drew et Cie. 27 points, 12 rebonds, 10 caviars, au calme, le tout à 11/19 au tir et 3/6 du parking. Juste pour info comme ça, c’est le dixième triple-double de la saison pour LeBron, deuxième de la catégorie derrière le petit prodige Luka Doncic. Portés par James, les Lakers ont pris le dessus sur les Nets sans vraiment trembler. Victoire 128-113, tranquille, match maîtrisé. La bande au King reste évidemment au sommet de l’Ouest avec un bilan de 36 victoires pour 9 défaites, assez loin devant la concurrence car il y a quand même 4,5 matchs de différence avec le second, à savoir le Jazz.

Le plat principal a donc été savoureux pour le King. Et le dessert alors, c’est quoi ? Le dessert, c’est de savoir que LeBron James va probablement dépasser Kobe Bryant au classement du scoring all-time dès la prochaine rencontre du côté de Philadelphia samedi. Avec 27 points inscrits face aux Nets cette nuit, James possède désormais un total de 33 626 points en carrière, tandis que le Black Mamba a raccroché les sneakers avec 33 643 pions au compteur. Comme on est des génies en maths, on se rend compte qu’il faudra 18 unités au King pour se retrouver seul à la troisième place du podium, derrière Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar. Donc clairement, y’a moyen que LeBron règle ça face aux Sixers. Si c’est le cas, on pourra dire que le hasard fait bien les choses car l’ami Kobe est effectivement né du côté de… Philly. Alors certes, la ville de Philadelphia n’est pas autant associée à Bryant que celle de Los Angeles, mais c’est bien là-bas qu’il a vu le jour et qu’il a joué durant ses années High School. Cela aura forcément une signification particulière. Grand moment à venir donc pour LeBron, et les fans de Kobe peuvent déjà se préparer mentalement à ce moment qui pourrait être difficile à vivre pour certains. Y’a moyen que ça s’embrouille un peu sur les réseaux dans la nuit de samedi à dimanche, mais nous on préférera se concentrer sur la magie de l’instant.

Pour info, le Sixers – Lakers de samedi est prévu à 2h30 du matin, et ce sera en antenne nationale, histoire que tout le monde puisse vivre ça au maximum. Un moment qui s’annonce grandiose pour LeBron, un de plus.