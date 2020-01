Nike PG 4 Black : parfait pour switcher du maillot au costume les soirs de load management

Dernières signature shoes arrivées sur le marché, celles de Paul George sont très appréciée par les fans. Il devrait en être de même avec les Nike PG 4 Black qui sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Que l’on soit fan des Clippers, adversaire ou simple amateur de NBA, une chose énerve particulièrement concernant cette équipe cette année : le load management. Avec un tel effectif, les voisins des Lakers pourraient clairement leur contester la tête de la Conférence Ouest s’ils jouaient à plein régime avec tous leurs joueurs disponibles chaque soir. Mais on l’a bien vu l’année dernière à Toronto, cette stratégie de préservation des stars peut donner de sacrés résultats et le choix semble vite fait pour Doc Rivers et ses troupes. C’est ainsi que l’on peut se retrouver à assister à une défaite dégueulasse à Atlanta sans Kawhi ni PG sur le terrain. Alors pour s’adapter à cette constante incertitude, le Swoosh a décidé de confectionner un modèle passe-partout de la Nike PG 4 que le All-Star pourrait à la fois porter sur le terrain ou avec un costard en restant au bord du parquet. Evidemment, le noir est de mise pour ne pas trop attirer l’attention et matcher avec n’importe quelle couleur tout en faisant un fit avec le maillot façon GTA des Voiliers. Pour vous, ça peut-être aussi une bonne idée si vous évoluez en bout de banc de votre équipe de départementale. Si jamais le coach ne vous appelle pas, vous pourrez toujours prétexter de ne pas avoir prévu de jouer en portant vos « chaussures de ville ». Ne nous dites pas merci, c’est cadeau…

La fiche :

La grande-sœur : les Nike PG 3 Get Cosy, pour le côté passe partout.

les Nike PG 3 Get Cosy, pour le côté passe partout. On les imagine déjà à ses pieds : le petit stratagème peut aussi convenir à Kawhi Leonard, grand partisan du load management.

le petit stratagème peut aussi convenir à Kawhi Leonard, grand partisan du load management. L’occasion parfaite pour les porter : absolument toutes, c’est justement là l’astuce.

absolument toutes, c’est justement là l’astuce. On aime : la légèreté qui permettrait même à Marc Gasol de voler.

la légèreté qui permettrait même à Marc Gasol de voler. On aime moins : un choix a été fait au niveau de la semelle : plus de confort, moins de style. Ça se défend mais visuellement y’avait un peu mieux à faire.

Les Nike PG 4 Black sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. C’est pas plus cher que des bonnes chaussures de soirée et en plus ça fait double emploi.

Source : Nike