Jarrett Culver va se faire opérer : saison rookie ratée et année sophomore marquée par les blessures, la troisième sera la bonne

Le vent est décidément de face pour Jarrett Culver. Blessé à la cheville droite fin janvier, le swingman des Wolves doit se faire opérer et ne retrouvera pas les parquets cette saison.

On le sait, le statut de Top 10 de Draft est lourd à porter. Pour Jarrett Culver, la déception a donc d’abord primé malgré son rang de sixième meilleur prospect de la promotion 2019, car son année de rookie dans la Grande Ligue est loin d’avoir été exceptionnelle. 9,2 points (à 40,4%), 3,4 rebonds et 1,8 passe en 24 minutes, on a connu meilleur ratio pour un Top 6. Sa saison sophomore lui offrait donc l’occasion de repartir du bon pied : encore raté. Mais cette fois-ci, les aventures en NBA du joueur de 22 ans se sont compliquées sans que cela ne soit totalement de son ressort. Le numéro 1 de la dernière Draft Anthony Edwards, lui aussi polyvalent aux postes d’arrière et d’ailier, l’a condamné à une place de remplaçant par ses bonnes performances. En toute discrétion, celui qui porte l’iconique numéro 23 a donc dû se contenter de 34 matchs en 2020-21, à 5 points, 3 rebonds et 0,7 passe en 15 minutes de moyenne. Pas de quoi casser trois pattes à un canard, ou plutôt à un loup. On notera tout de même ce joli poster début janvier sur la tête de Robin Lopez, sorte d’éclaircie dans un ciel bien grisâtre.

Jarrett Culver dunked on Robin Lopez and Lopez chased him after 😳 pic.twitter.com/AYRWFf0Xbp — Bleacher Report (@BleacherReport) May 23, 2020

Mais deux semaines après le tomar, les choses se sont sérieusement compliquées pour Jarrett Culver puisque l’arrière d’1m98 s’est blessé à la cheville droite. Et alors qu’il n’y a plus rien à jouer pour les Wolves d’ici la fin de saison, à part un bon tour de Draft, si tant est qu’ils n’en veuillent, la franchise de Minnesota a annoncé qu’à la suite « d’une imagerie révélant un corps lâche« , l’opération de la cheville de Culver était inéluctable. Avec les postes 2 et 3 déjà bien garnis par Anthony Edwards, D’Angelo Russell, Josh Okogie, Jaylen Nowell et désormais Malik Beasley qui a repris l’entraînement ce mardi, il n’y avait nul besoin de laisser traîner le bobo de JC. Ce dernier a d’ailleurs un contrat qui court jusqu’en 2022 et garde la confiance de ses dirigeants, qui comptent toujours sur lui pour l’avenir de la franchise comme en témoignent les propos de Chris Finch, entraîneur des Wolves, au Star Tribune.

« Il fait toujours partie de nos plans d’avenir. Nous voulons donc être sûrs de lui donner la meilleure chance d’avoir une bonne préparation pour l’année prochaine, c’est important. […] Il veut jouer. Je pense que, psychologiquement, il veut débuter l’intersaison en sachant qu’il est physiquement prêt pour tenir un match. »

Pas encore de bonnes nouvelles à l’horizon pour Jarrett Culver mais il aura du temps pour retrouver de l’énergie et développer un peu plus ses skills. Si l’attente et le besoin de performer étaient obligatoires du fait de sa haute position à la Draft 2019, l’explosion peut se faire plus tard, surtout dans une franchise en (re)construction.

Source texte : NBA.com/Star Tribune