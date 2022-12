Après le retour de ses problèmes de dos la saison dernière, beaucoup pensaient que c’en était fini du Brook Lopez que l’on avait connu. Pourtant, à plus de 34 ans, le pivot signe cette année l’un des plus beaux retours possibles et participe grandement au succès des Bucks. Alors pourquoi ne pas imaginer le géant participer… au All-Star Game 2023 ?

Aaron Rogers et les autres proprios des Bucks doivent jubiler en ce moment, tout comme Jon Horst, un GM qui n’est pas prêt de perdre sa place. Les Bucks sont de retour au top de la Conférence Est, affichant même le meilleur bilan de la Ligue au moment où l’on écrit ces lignes (22-8). Et si l’on pense en premier lieu à Giannis Antetokounmpo lorsque l’on évoque les raisons de ce succès, Brook Lopez n’est pas bien loin dans la liste, voir même juste derrière le Greek Freak pour certains. C’est ce que semble penser Zach Lowe en tout cas. Le journaliste d’ESPN évoque même la possibilité d’une sélection All-Star pour l’intérieur.

Zach Lowe: “[Brook Lopez] has a real All-Star case. He belongs in the All-Star conversation.” pic.twitter.com/LEF8dz4Jy5 — hoops bot (@hoops_bot) December 20, 2022

“Et Brook Lopez ? Il est parmi les favoris pour le DPOY, ça tout le monde le sait. Ce dont on parle moins en revanche, c’est du fait qu’il fait sa meilleure saison au scoring et au rebond depuis qu’il a quitté les Nets [en 2017, ndlr] ce qui semble être il y a un million d’années… Il shoote à 40% de loin, 59% à deux points, crée des espaces pour Giannis, écrase les vis-à-vis plus petits au poste […] Compte tenu des matchs que Khris Middleton et Jrue Holiday ont manqué et du fait que les Bucks ont le meilleur bilan de la Ligue, il a clairement sa place dans la discussion des All-Stars…”

Et franchement, on ne peut pas reprocher à Zach Lowe ses constatations. Le seven-footer des Bucks, surnommé à juste titre Splash Mountain, ne se contente pas de donner mal au crâne à tous les attaquants adverses qui auraient l’audace de trop s’aventurer dans la raquette de Milwaukee (2,7 contres par match, leader de la Ligue). Réelle menace offensive, il devient rapidement un vrai casse-tête pour les coachs d’en face, de par sa capacité à enfoncer certains défenseurs mais également de punir à distance des vis-à-vis pas suffisamment mobiles.

Pourtant, pas sûr que tous ces arguments suffisent à donner à “Bropez” une deuxième sélection au match des étoiles, dix ans après la première en 2013 sous les couleurs des Nets (dont il est aujourd’hui encore le leader historique aux points marqués). Car si les Bucks méritent d’envoyer deux de leurs gars à Salt Lake City le 19 février prochain, la concurrence sera très rude à l’Est, particulièrement sur le frontcourt, et les 14,6 points, 5,9 rebonds et 2,7 contres de moyenne du pivot du Wisconsin pourraient ne pas peser bien lourd face aux cadors de la Ligue. Selon le fonctionnement actuel, on sait que le nombre de joueurs du frontcourt (postes 3-4-5) issus de l’Est sera compris entre six et huit.

Entre son pote Giannis, et les autres joueurs “lock” comme Jayson Tatum, Kevin Durant et Joel Embiid, il ne reste déjà plus énormément de place pour se glisser. Et quand on ajoute à ça un Julius Randle de retour à son meilleur niveau chez des Knicks Top 6 à l’est, un Pascal Siakam énorme malgré les difficultés des Raptors et un Jimmy Butler réalisant l’une de ses meilleures saisons en carrière du point de vue statistique, la candidature de Bropez devient rapidement une mission plus que périlleuse. Saura-t-il nous donner tort ?

Alors, ce All-Star Game, ira, ira pas ? Pas évident de répondre deux mois à l’avance, mais on peut se douter qu’en cas de désillusion, une récompense de Défenseur de l’Année en fin de saison saura bien vite consoler l’ami Brook Lopez…

Source texte : ESPN / Zach Lowe