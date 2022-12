On est reparti pour une dose de rire façon ballon orange, c’est l’heure du Shaqtin’ A Fool, le bêtisier de la semaine en NBA. Alors, qui aurait mieux fait de rester discret sur les sept derniers jours ?

Alex Caruso a marché sur la banane ou plutôt c’est Jalen Brunson qui a pris soin de ses chevilles. Du Carushow au Caruchute, il n’y a qu’un… pas.

Grosses bricasses, ballons perdus, chutes, lay-up manqué, Jazz et Pelicans nous offrent une séquence à ne surtout pas envoyer aux écoles de basket.

Pat Beverley qui rate deux fois seul face au panier, Russell Westbrook qui marche, LeBron qui a du beurre sur les doigts, petit moment spécial Lakers.

Draymond Green est tellement altruiste qu’il préfère faire la passe au banc adverse plutôt que de shooter. Steve Kerr semble même avoir renoncé.

Alex Caruso qui finit les fesses au sol, la séquence gag entre Pelicans et Jazz, les malheurs des Lakers ou la “shootophobie” de Draymond Green, on vous laisse juger de l’action la plus drôle de la semaine.