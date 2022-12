Et si Nikola Jokic était élu MVP pour la 3ème saison consécutive ?

La course au MVP continue son petit chemin, et les prétendants envoient leur programme semaine après semaine. Si Jayson Tatum et Giannis Antetokounmpo ont dominé jusqu’ici, les résultats récents en NBA nous forcent à poser la question suivante : Nikola Jokic MVP une 3ème fois de suite, est-ce possible ?

La phrase est incroyable, et pourtant elle est bien réelle.

Nikola Jokic est en train de nous délivrer une 3ème saison de suite taille MVP.

Cette nuit, les Nuggets ont disposé des Grizzlies, offrant à Denver la nouvelle pole position de la Conférence Ouest.

Sachant qu’un peu plus tôt dans la semaine, le pivot du Colorado était annoncé joueur de la semaine dans sa conférence, on est obligés de se poser sur le dossier du Joker.

Prenons les statistiques individuelles pures, pour commencer :

La seule production de Nikola Jokic doit le placer dans la conversations des MVP. On est sur un quasi triple-double de moyenne, avec des pourcentages monstrueux au tir.

Alors certains peuvent nous dire, oui c’est du Jokic dans le texte, vu qu’il est dans ces hauteurs depuis plusieurs saisons déjà.

Mais l’argument qui revenait récemment et qui l’empêchait de dépasser Tatum et Giannis, c’était que Denver n’était pas au sommet de sa conférence… ce qui est désormais le cas.

Dans une Conférence Ouest plus bouchée qu’un péage le weekend du 15 août, les Nuggets sont numéro 1 et leur patron tape du poing sur la table.

5 victoires sur les 6 derniers matchs, Memphis l’ex-leader mis au tapis, Portland et Utah récemment envoyés au sol, les masterclass s’enchaînent.

Arguments individuels, arguments collectifs, va falloir commencer à dire les choses clairement.

On this date in 1986, Larry Bird becomes just the 3rd player in NBA history to win 3 straight MVP awards.

At 10 ET, hear Larry Bird’s triple double in Game 6 of the 1986 Finals as he caps off his terrific season leading the @Celtics to the title! pic.twitter.com/f1kvbq25zC

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) May 28, 2020