Chaque année, aux alentours de mi-décembre, ESPN réalise un sondage sur la course au MVP en interrogeant pas moins de 100 journalistes, tout en respectant au maximum les modalités de vote de fin de saison. Idéal pour dégager un premier favori après une trentaine de matchs joués en régulière. Et ce favori, c’est Jayson Tatum.

Toutes les deux semaines, vous pouvez retrouver sur TrashTalk notre propre classement dans la course au MVP. Et il y a une dizaine de jours, dans notre dernière édition, le podium ressemblait à ça : Jayson Tatum en tête, Giannis Antetokounmpo juste derrière, et Luka Doncic à la troisième place.

Si l’on en croit Tim Bontemps d’ESPN, c’est également le classement qui ressort après un sondage réalisé auprès d’une centaine de journalistes, qui ont chacun donné leur Top 5 dans la course au MVP en reprenant la formule utilisée par la NBA en fin de saison (10 points pour le 1er, 7 points pour le 2e, 5 points pour le 3e, 3 points pour le 4e, et 1 point pour le 5e).

Jayson Tatum : 759 points au total (premier à 47 reprises, 98 votes) Giannis Antetokounmpo : 687 points (premier à 36 reprises, 93 votes) Luka Doncic : 392 points (premier à 10 reprises, 80 votes) Stephen Curry : 250 points (premier à 6 reprises, 58 votes) Nikola Jokic : 195 points (1 fois premier, 62 votes) Ja Morant : 70 points (30 votes) Kevin Durant : 61 points (23 votes) Zion Williamson : 55 points (23 votes) Devin Booker : 40 points (14 votes) Joel Embiid : 22 points (8 votes) Donovan Mitchell : 10 points (6 votes) Anthony Davis : 4 points (4 votes) Shai Gilgeous-Alexander : 1 point, (1 vote)

Pour toutes les raisons déjà mentionnées dans la dernière édition de notre Course au MVP 2022-23, le Top 3 n’a rien de surprenant. La magnifique campagne individuelle de Tatum (30 points, 8 rebonds, 4 passes de moyenne) et la première place des Celtics au classement (22 victoires – 7 défaites, meilleur bilan de la NBA) font de JT le favori logique après une trentaine de matchs. Le monstre Giannis n’est jamais très loin derrière, tandis que les exploits de Luka ne peuvent pas être ignorés malgré la saison très moyenne des Mavericks jusqu’ici. Stephen Curry et le double MVP en titre Nikola Jokic complètent quant à eux le Top 5, rien de choquant même si Steph ne devrait pas rester quatrième très longtemps sachant qu’il va rater plusieurs semaines de compétition à cause de son bobo à l’épaule.

Ce qui nous surprend un peu plus, c’est de voir un mec comme Donovan Mitchell en dehors du Top 10, sachant que les Cavaliers sont aujourd’hui sur le podium de l’Est sous l’impulsion (entre autres) des grosses perfs de Spida. Devin Booker à la neuvième place, c’est un peu chelou aussi même s’il est vrai que lui et les Suns connaissent un très gros trou d’air depuis une dizaine de jours. Juste devant lui, on retrouve un certain Zion Williamson, qui a justement martyrisé Phoenix récemment et qui monte gentiment en puissance. Idem pour Kevin Durant qui surfe sur les excellents résultats de Brooklyn en ce moment pour grimper dans la hiérarchie, tout comme Ja Morant qui guide aujourd’hui son équipe tout en haut de la Conférence Ouest (les Grizzlies viennent de prendre la première place, bilan de 19-9).

La saison est encore longue. Il reste une bonne cinquantaine de matchs à jouer, et beaucoup de choses peuvent se passer dans cette course au MVP. Mais si la campagne 2022-23 devait s’arrêter au 16 décembre, le Michael Jordan Trophy finirait logiquement dans les mains de Jayson Tatum.

Source texte : ESPN