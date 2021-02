Preview de la soirée NBA : les Celtics de Jayson Tatum en opération rachat dans l’Utah

On espère que vous avez bien pu démarrer la semaine. Si jamais ce n’est pas le cas, on devrait avoir de quoi vous remonter un peu le moral avec le programme bien sympa de la nuit NBA à venir. Quatorze équipes seront sur les parquets pour se livrer bataille, dont le Jazz et les Celtics, amenés à nous offrir un beau duel en fin de nuit.

À la suite d’une nuit bien chargée, il est déjà l’heure de retrouver le chemin des parquets de notre bonne vieille NBA. La Ligue qui ne dort jamais ouvre ses portes à 1h du matin. Le rendez-vous est pris !

1h00 : Pistons – Nets : avec plusieurs joueurs incertains ce soir dont le petit nouveau, Dennis Smith Jr., tout juste arrivé des Knicks en échange de Derrick Rose, les Pistons restent dans le flou sur leurs forces en présence. Les Nets, doivent eux aussi composer avec plusieurs absences dont celle de Kevin Durant, placé sous le protocole COVID de la NBA. Kyrie Irving, touché au doigt, pourrait revenir cette nuit pour épauler James Harden et tenter de retrouver le succès après deux déconvenues face aux Raptors (117 à 123) et aux Sixers (108 à 124). Chaque match laissé sur le bord de la route compte déjà énormément et le temps presse donc pour des Nets actuellement troisièmes à l’Est. Le succès est obligatoire contre Detroit !

Delon Wright (left ankle sprain), Frank Jackson (illness), Wayne Ellington (right calf strain) and Dennis Smith Jr. (health and safety protocols) are QUESTIONABLE.

#Pistons have a few additions to the injury report:

1h30 : Heat – Knicks : Jimmy Butler de retour, le Heat se remet tout juste à gagner. Avec deux succès, on débute une série qu’on espère longue du côté des Floridiens. Après avoir battu les Knicks une première fois grâce à une défense retrouvée (109 à 103), Miami va défier une équipe légèrement différente la nuit prochaine. Pour cause, les neuvièmes à l’Est ont été renforcés par la venue de Derrick Rose en l’échange de Dennis Smith Jr. Pas sûr que D-Rose puisse jouer dès ce soir, rien n’ayant encore été décidé, mais cette nouvelle expérience reste très intrigante. Son renfort serait en tout cas le bienvenu face à un Heat en quête de victoires !

Immanuel Quickley says he’s not sure but doesn’t think Rose will play tonight.

1h30 : Pelicans – Rockets : le duel entre les Pelicans, sur trois victoires de rang, et les Rockets, comptant sept succès lors de leurs dix derniers matchs, s’annonce bien sympa. Il se disputera tout de même sans Christian Wood, touché à la cheville, ainsi que sans Victor Oladipo, laissé au repos. Les visiteurs vont tout de même tenter de prendre à défaut une équipe de NOLA en réussite depuis début février. Malgré des rumeurs de départ concernant plusieurs joueurs, Brandon Ingram et Zion Williamson ont pris les choses en main ces derniers jours pour faire gagner à nouveau leur équipe. Face aux Rockets de John Wall, on devrait avoir droit à du spectacle !

Stephen Silas says he expects Victor Oladipo will rest tomorrow night in New Orleans while John Wall and Eric Gordon return

2h30 : Spurs – Warriors : au lendemain de la fin de match folle et du parpaing envoyé par Draymond Green dans les dernières secondes alors que tout le monde aurait voulu que Stephen Curry hérite du ballon, Spurs et Warriors se retrouvent. La frustration de la courte défaite (100 à 105) très vite oubliée, Golden State va tenter de prendre sa revanche contre les hommes de Gregg Popovich. L’infirmerie se vide un peu côté Texan : Lonnie Walker IV et LaMarcus Aldridge pourraient rejouer, au contraire de Derrick White, laissé au repos. Kevon Looney, James Wiseman et le malheureux Marquese Chriss sont eux toujours indisponibles pour les Californiens.

Popovich said Derrick White will play tonight vs #Warriors but can not currently play back to backs so he’ll be OUT for tomorrow’s game.

Pop added that Lonnie has not been able to eat much due to a stomach illness, but is expected back tomorrow. #Spurs #NBA #KSATsports

— RJ Marquez (@KSATRJ) February 8, 2021