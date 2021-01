Preview de la soirée NBA : Luka Doncic et compagnie vont vouloir se venger face au Jazz, la fessée a mal été digérée

Dix matchs vont nous occuper à partir d’1h du matin, et ce jusqu’à l’aube. La nuit s’annonce donc chargée et bien sympa. On vous présente tout ce qui vous attend lors des prochaines heures sur les parquets de la NBA.

À la suite d’une nuit à quatre rencontres pas spécialement riches en action, nous voilà à nouveau face à un programme beaucoup plus habituel. Vingt équipes vont se la donner cette nuit et sans doute nous offrir de bien beaux duels !

1h00 : Hornets – Pacers : au complet, les Hornets aimeraient sans doute se relancer après deux défaites. Malgré tout, les Pacers ne sont pas l’adversaire le plus simple à jouer, et l’équipe de Charlotte est très bien placée pour le savoir puisque battue (106 à 116) il y a deux jours par les fermiers de l’Indiana. Domantas Sabonis nous a fait peur avec son bobo au genou, nous laissant imaginer le pire face au Magic, mais le fils prodige d’Arvydas est revenu avec la manière contre les Hornets, s’offrant un triple-double quasi-parfait (22 points à 9/10 au tir, 11 rebonds et 10 passes). La triste raquette des Frelons doit faire des cauchemars du Lituanien et va pourtant devoir l’affronter à nouveau cette nuit. Aura-t-on droit à un coup de chaud de Terry Rozier ou Gordon Hayward pour nous pimenter un peu l’opposition ? On l’espère !

1h00 : Wizards – Hawks : quelle va être la goutte d’eau qui va faire déborder le vase ? Depuis plusieurs mois déjà, Bradley Beal enchaîne les cartons sans pouvoir mener son équipe au succès. Ce qui devient de plus en plus visible, et on le comprend bien, c’est que le patron de Washington s’agace d’être aussi seul et entouré de peintres, disons-le. Les retours annoncés de certains éléments importants des Wizards, dont Davis Bertans ou encore Rui Hachimura feront sans doute le plus grand bien. Vraiment pas doués en défense, les Sorciers de la capitale vont affronter une sacrée attaque menée par Trae Young. Toujours privés de Kris Dunn et Bogdan Bogdanovic, les Hawks ont également des doutes concernant la participation de plusieurs joueurs dont Rajon Rondo et Cam Reddish. Malgré tout, la grande partie des troupes devrait être disponible pour aller chercher une victoire importante et oublier la courte défaite face aux Nets (128 à 132) mercredi soir. Les Wizards sont une victime idéale !

Davis Bertans, Rui Hachimura and Moe Wagner will be available tomorrow against the Hawks, the Wizards say. Deni Avdija, Troy Brown and Ish Smith all remain out and in health-and-safety protocols. — Fred Katz (@FredKatz) January 28, 2021

1h30 : Knicks – Cavaliers : les Knicks et les Cavs se rencontrent déjà pour la troisième fois de la saison. Pour l’instant à égalité dans leurs confrontations directes, les deux équipes au départ annoncées dans les bas-fonds de la Conférence Est se débrouillent chacune plutôt bien pour le moment. Les Cavaliers, sixièmes avec un bilan neutre (neuf victoires et autant de défaites) ont su outrepasser les blessures en cascade subies. Collin Sexton a passé un cap cette saison, s’inscrivant comme le leader offensif incontesté de l’équipe. Les Knicks devront l’avoir à l’œil cette nuit, au risque de subir un nouveau carton de sa part. Nul ne doute que Tom Thibodeau a dû informer ses joueurs de tout le danger que le meneur représente. Sur trois défaites de suite, les New-Yorkais devront également faire mieux dans la raquette face à un Andre Drummond gloutonesque (18,9 points et 14,7 rebonds).

1h30 : Raptors – Kings : qui aurait pu prédire que les Kings aient un meilleur bilan que les Raptors au bout d’une petite vingtaine de rencontres ? Pas grand monde sans doute ! Et pourtant, Sacto possède un bilan de sept victoires et dix défaites, soit un revers de moins que les Canadiens. La dynamique des deux équipes est elle aussi bien différente. Sacto vient de l’emporter face aux Knicks (103 à 94) et au Magic (121 à 107), tandis que Toronto n’a pas pu résister face aux Pacers (114 à 129) et aux Bucks (108 à 115). Les champions NBA 2019 ne déméritent pas, mais défendent avec bien trop d’inconstance pour espérer remporter plus de matchs pour l’instant. Le temps commence néanmoins à manquer et s’ils veulent pouvoir évoluer en Playoffs en mai, il va falloir rapidement stopper l’hémorragie et se mettre à gagner. Dès ce soir ? À voir, mais sachez qu’OG Anunoby est incertain pour ce match.

1h30 : Pelicans – Bucks : le freakico, duel entre les Bucks de Giannis Antetokounmpo et les Pelicans du talentueux duo Zion Williamson – Brandon Ingram, a de la gueule. Enfin, sur le papier au moins. Si les Bucks retrouvent des couleurs depuis début janvier 2021, nos amis de la Nouvelle-Orléans sont eux avant-derniers de la Conférence Ouest. La greffe ne prend pas et plusieurs changements sur la ligne arrière sont attendus, avec notamment des départs possibles de Lonzo Ball (incertain pour ce match), J.J. Redick et Eric Bledsoe. Le contexte n’est peut-être pas le plus facile à gérer, mais Zion et B.I. (32 points chacun) ont au moins réussi à faire gagner leur équipe face aux Wizards (124 à 106). Enchaîner face aux Bucks du Greek Freak sera légèrement plus compliqué.

2h00 : Magic – Clippers : sans Patrick Beverley (genou), Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers se sont tout de même imposés (109 à 105) à Miami face à un Heat également loin d’être au complet, grâce notamment à Nicolas Batum (18 points). Ce soir, Kawhi et PG-13 devraient faire leur retour au sein d’une équipe de Los Angeles qui se déplace désormais chez le voisin floridien d’Orlando pour tenter de relancer une série. Malgré plusieurs absents, Nikola Vucevic et Evan Fournier ne seront sans doute pas prêts à laisser les Clipps s’imposer sans lutter. On attend d’ailleurs un gros match de nos deux Frenchies. Ça aurait de la gueule de voir Vavane et Batman en tête du box score au terme de la rencontre !

Kawhi Leonard and Paul George are out of health and safety protocols and available to play tonight vs Orlando according to source. — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 29, 2021

2h00 : Wolves– Sixers : quel dommage que Karl-Anthony Towns soit écarté des parquets à cause du COVID… On aurait eu droit à un duel explosif avec Joel Embiid, son grand ami des Sixers. Le pivot camerounais semble avoir grandi cette saison, et on aurait bien sûr voulu profiter de ce choc entre poids lourds pour jauger l’évolution des deux joueurs. Néanmoins, le patron des Sixers est lui aussi incertain pour la rencontre. Déjà touché au dos et victime d’une sale chute à la suite d’une faute potentiellement dangereuse de LeBron James lors du succès de Philly face aux Lakers (107 à 106), Jojo pourrait se reposer un peu cette nuit. Il faut dire que les Wolves, derniers à l’Ouest, ne font pas spécialement peur aux leaders de l’Est. Surtout si D’Angelo Russell, lui aussi incertain puisque touché au quadriceps, ne peut finalement pas participer à la rencontre.

2h00 : Thunder – Nets : est-ce que le trio Irving – Harden – Durant ne serait pas lancé par tout hasard ? Les Nets sont sur trois succès de rang, deux face au Heat et un troisième contre les Hawks (132 à 128) et les trois copains semblent s’être mis d’accord sur les responsabilités données aux uns et aux autres. Petit détail cependant, KD ne jouera pas ce soir, et on aura donc droit au duo Ramesse – Kyrie. Face à eux se dresse une équipe piège, un vrai poil à gratter de la NBA : le Thunder. Quasiment à l’équilibre, Oklahoma City reste sur deux belles prises, les Blazers (125 à 122) et les Suns (102 à 97). Des beaux coups réalisés avec un Théo Maledon placé dans le cinq majeur (en l’absence de George Hill) aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander et auteur d’un dernier match à 11 points et 6 rebonds. Si de belles têtes d’affiche seront réunies sur le parquet, notamment côté Nets, il est impossible de ne pas prêter un œil attentif à la performance de l’ancien de l’ASVEL et à celle de son compatriote Timothé Luwawu-Cabarrot.

Nets say Kevin Durant (injury recovery) has been ruled out tonight vs. Oklahoma City. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 29, 2021

2h30 : Spurs – Nuggets : opposition entre le cinquième et le quatrième de la Conférence Ouest, duel entre deux équipes en forme, dont des Nuggets invaincus depuis cinq matchs. Une bataille entre l’exquis Nikola Jokic, bien épaulé par un collectif montant en puissance ces derniers jours, et le groupe très homogène des Spurs. Ce match entre les Texans et les joueurs du Colorado s’annonce bien sympathique à suivre. Et puis, ce sera une occasion supplémentaire pour observer le talent des différentes pépites des Spurs, bien entourées par les papis DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge, mais aussi toute la classe de Michael Porter Jr., revenu sur le parquet il y a peu et prouvant toute son importance pour Denver depuis.

4h00 : Jazz – Mavericks : la bonne passe se poursuit pour le Jazz, désormais invaincu depuis dix matchs à la suite de son succès (116 à 104) face aux Mavericks. Ça attaque bien, ça défend bien et chacun prend du plaisir au sein du groupe. De leur côté, les Texans vont sans doute revenir avec un état d’esprit tout autre après avoir été largement dominés par Utah il y a deux jours. Kristaps Porzingis doit lui bien avoir la haine après s’être fait démonter par Rudy Gobert (29 points, 20 rebonds et 3 contres). On attend donc les retrouvailles entre les deux équipes, et principalement les deux intérieurs lors des prochaines heures. Donovan Mitchell (protocole commotion) pourrait lui faire son retour sur le parquet à cette occasion et encore renforcer une équipe bien chaude !

On a droit à dix rencontres lors des prochaines heures. Après une nuit plus calme, on devrait à nouveau ne plus savoir où donner de la tête avec plusieurs matchs à partir de 1h du matin : tout ce qu’on aime quoi. Allez, café, et on essaye de rester éveillés jusqu’au duel entre Jazz et Mavericks à 4h !

Source texte : Rotoworld, NBC Sports et Basketball Reference