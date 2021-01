Karl-Anthony Towns positif au Covid-19 : nouveau coup dur pour un chaton qui les collectionne, please, envoyez lui tous de la force

La nouvelle est tombée deux heures avant le match entre les Wolves et les Grizzlies et a logiquement entraîné le report de celui-ci : Karl-Anthony Towns a été testé positif au Covid-19, un nouveau coup dur pour un joueur qui les collectionne ces derniers mois et qui jouit d’un rapport bien triste avec le virus…

On espérait un retour de Ja Morant pour faire face au duo D’Angelo Russell / Karl-Anthony Towns cette nuit, on a finalement été douché en apprenant… le report du match. Le motif ? Un mal qui nous touche désormais depuis de longs mois et qui continue de frapper durement la ligue, multipliant les reports et les mises à l’isolement. Cette fois encore, un joueur a été touché par ce virus et c’est ce bon KAT qui a gagné à la loterie. Le joueur a annoncé lui-même la nouvelle via sur Twitter.

« Avant le match de ce soir, j’ai encore reçu un coup de fil terrible m’apprenant que j’étais positif au COVID. Je vais immédiatement m’isoler et suivre chaque protocole. Je prie chaque jour que ce cauchemar de virus s’affaiblisse et je vous prie de continuer à le prendre au sérieux en prenant toutes les précautions nécessaires. Nous ne pouvons pas endiguer ce virus seuls, ce doit être un effort de groupe. »

Cela aurait pu être une nouvelle anodine car KAT est loin d’être le premier à devoir passer par l’isolement cette saison. La différence avec des Tatum, des Adebayo and co. ? C’est que le gros chat commence à empiler les soucis ces derniers mois. On rappelle que cette maladie, qui continue de faire des ravages aux Etats-Unis, a déjà emporté sa mère ainsi que plusieurs membres de sa famille… On aurait pu souhaiter au joueur d’utiliser le basket comme exutoire pour aller mieux mais là encore, il y a eu des difficultés à gérer. Une première grosse blessure début 2020 qui l’oblige à mettre sa saison sur stop et malheureusement un nouveau pépin au même poignet fin décembre qui perturbe son début de saison. Un vrai chat… noir, alors même qu’il était plus tôt dans sa carrière connu pour être un véritable Iron Man, à savoir un mec qui ne ratait jamais un match. Une absence qui n’a pas aidé son équipe à briller, laquelle se retrouve aujourd’hui dans les bas-fonds de l’Ouest. Comme Jayson Tatum avant lui, on devrait le voir rater entre dix et quatorze jours, s’il enchaine les tests négatifs bien entendu…

Karl-Anthony Towns testé positif au Covid-19 et malheureusement c’est loin d’être son seul soucis ces derniers mois. Pertes familiales, blessures récurrentes et une franchise qui coule sans qu’il puisse intervenir…. Courage à lui pour remonter la pente.