Les Bucks s’offrent l’Europico face à des Mavs tenaces : 112-109, et ce n’est pas grâce à l’adresse de Giannis sur la ligne

C’était l’affiche de la soirée et elle nous a tenu en haleine un bon moment. D’un côté Giannis Antetokounmpo, le double MVP en titre des Bucks, de l’autre Luka Doncic, l’un des favoris pour récupérer la statuette dès cette saison. Duel made in Yourope et grosses stats annoncées ? C’est parti pour le récap.

Le MVP de la ligue qui accueille celui qui pourrait être l’image de la NBA pendant quinze ans, pas étonnant de retrouver cette rencontre sur les antennes nationales. Très vite, les deux leaders se mettent en action, Giannis tout en puissance face à un Willy Cauley-Stein inoffensif – comme d’hab – et Doncic qui passe entre les Bucks comme Moise traverse la Mer Rouge.

💫 Luka through FOUR defenders on ESPN! 💫 pic.twitter.com/biSgowkTQ6 — NBA (@NBA) January 16, 2021

Kristaps Porzingis nous offre aussi sa propre version du one leg de Dirk Nowitzki et d’un coup, nous revoilà repartis en 2011. Les Bucks prennent le premier écart et Luka semble un peu seul en ce début de match. Les premières rotations se font et la second unit des Mavs, menée par Trey Burke, fait le taf pour grapiller un peu de retard. Le rookie Tyrell Terry s’offre notamment un petit passage court mais intéressant. Giannis en foul trouble, les débats s’équilibrent et il n’y a que huit points d’écart à la pause. Dallas s’offre une première ouverture dès le retour des vestiaires avec la quatrième faute du Freak sur un and one de Doncic (un shoot en déséquilibre sur une jambe, normal). Malheureusement pour Rick Carlisle et son groupe, le collectif des Bucks fait le taf. Holiday, pour commencer, claque un petit 8-0 direct pour calmer les Texans. A chaque fois que Dallas s’approche, il y a toujours un Middleton, un Lopez ou Bobby Portis (très bon energizer cette nuit) pour garder Milwaukee devant. Le Slovène en délicatesse sur son shoot distribue les caviars et Tim Hardaway Jr s’offre un petit moment chaud pour garder son équipe à proximité. lMais es Mavs jouent également avec deux désavantages : un Letton qui tire à blanc (6/19) et… Willie Cauley-Stein. On ne le dira jamais assez mais ce garçon entend des voix et elles ne sont pas toutes pacifiques. Si certains nous disent qu’il joue le ballon sur l’action ci-dessous, appelez vite Optic 2000. Pour info, il n’a même pas pris de flagrante. Elle lui pendait pourtant au nez.

Quelle faute stupide de Willie Cauley-Stein 🤦‍♂️ pic.twitter.com/w61yN6G1l2 — Dallas Mavs France (@DallasMavsFr) January 16, 2021

Le retour de Giannis Antetokounmpo sonne à peu près comme ce qu’on avait vu au premier quart, tout en puissance et en pénétration. Il claque un énorme tomar sur la défense des Mavs mais gâche beaucoup sur la ligne des lancers dans un style très… Shaquille O’Neal (1/10…). Dallas n’en demandait pas tant pour se rapprocher. Les Mavs parviennent même à passer devant sur un 3-points de James Johnson, une nouvelle fois servi par Luka, et c’est le moment choisi par … Middleton pour sortir de sa boîte. Maladroit jusque là, Mr royauté anglaise s’offre deux bombes du parking pour remettre Milwaukee à +4, Doncic ramène son équipe deux points mais Burke puis Porzingis gâchent l’occasion de passer devant. Une action qui laissera peut-être des traces vu l’agacement montré par la star, privée de la balle dans un moment clé. Vu son adresse longue distance, pas sûr néanmoins que ça aurait changé grand chose, Middleton finit le boulot sur la ligne et offre l’Europico à son copain grec. Les stars ont été au rendez-vous (31/9 pour l’un, 28/13/9 pour l’autre), même si le déchet aussi, malheureusement (1/10 sur la ligne contre 1/7 du parking).

Dallas et Milwaukee s’affrontaient cette nuit dans un duel de MVP du présent et de l’avenir. Les Bucks l’emportent mais les Mavs peuvent ressortir de ce duel la tête haute. Avec une adresse faible et plusieurs absents importants, ils ne perdent le match que sur une possession. Il n’y a pas de bonne défaite mais il faut garder les bons points lorsqu’ils sont là.