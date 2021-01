Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un Nicolas Batum en mode couteau suisse face aux Kings

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 15 janvier, seulement huit matchs sur les dix prévus à la base seront joués, mais ça nous laisse quand même un joli programme. Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h30 : Cavaliers (2,20) – Knicks (1,83)

01h30 : Celtics (1,76) – Magic (2,30)

01h30 : Bucks (1,40) – Mavericks (3,35)

02h00 : Thunder (2,00) – Bulls (2,00)

02h00 : Wolves (1,91) – Grizzlies (2,10)

03h00 : Jazz (1,45) – Hawks (3,10)

04h00 : Kings (3,35) – Clippers (1,40)

04h00 : Lakers (1,22) – Pelicans (5,10)

Le pari qu’on sent bien

Nicolas Batum termine avec une performance points – rebonds – passes supérieure à 16,5 (1,80) : petit pari 100% français ce soir. Profitant de son nouveau départ aux Clippers pour prouver qu’il possède encore pas mal de basket dans les mains, Nicolas Batum brille à travers sa polyvalence à Los Angeles. Ses stats cette saison ? 10,2 points, 5,3 rebonds, 3,0 passes décisives de moyenne. Rien de fou mais ces chiffres montrent tout de même qu’il est devenu un élément important du collectif californien dans l’ombre de Kawhi Leonard et Paul George. Et cette nuit, face aux Kings, on compte sur Nico pour surfer sur la vague. Sachant que Sacramento possède l’une des pires défenses de la Ligue et essaye de mettre du rythme à chaque match, Batum ne devrait pas trop galérer pour faire gonfler un peu ses statistiques et arriver à un total de 17 en prenant en compte les points, les rebonds et les passes.

Le combiné à tenter

Le Jazz bat les Hawks et les Bucks s’imposent face aux Mavericks (2,03) : à Salt Lake City, on aura une opposition entre une équipe en forme et une autre beaucoup moins. Le Jazz reste sur trois succès consécutifs en déplacement et revient à la maison pour enchaîner face à une équipe d’Atlanta qui a perdu quatre de ses cinq derniers matchs. Entre les blessures et les petites embrouilles de vestiaire, ça ne va pas fort chez les Hawks alors on mise sur Rudy Gobert et ses copains. Avec ça, on voit bien une nouvelle victoire des Bucks, meilleure attaque de la NBA et vainqueurs de six de leurs sept derniers matchs. La bande à Giannis Antetokounmpo a trouvé son rythme de croisière et on voit mal des Mavericks privés de plusieurs éléments importants (Josh Richardson, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber…) rivaliser avec eux. Certes, Luka Doncic revient en forme et Kristaps Porzingis est de retour, mais ça paraît insuffisant pour arrêter les Bucks.

Une petite folie pour finir ?

Shai Gilgeous-Alexander marque plus de 24 points contre les Bulls (2,50) : face aux Bulls, qui prennent plus de 121 points par match, SGA est tout à fait capable d’exploser au scoring. Il tourne à 20,5 points de moyenne cette saison, alors pourquoi pas.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

