Le pari NBA du jour : 275€ à gagner en misant sur un Josh Giddey qui distribue du caviar contre les Warriors

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 7 février, c’est un petit programme que nous offre la NBA avec seulement cinq matchs au menu. Mais il y a quand même quelques opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

01h00 : Wizards (3,05) – Heat (1,41)

01h00 : Hornets (2,05) – Raptors (1,81)

02h00 : Thunder (7,00) – Warriors (1,11)

02h00 : Bulls (4,00) – Suns (1,26)

03h00 : Jazz (1,26) – Knicks (4,10)

Le pari qu’on sent bien

Josh Giddey envoie au moins 7 passes décisives face aux Warriors (1,85) : élu trois fois de suite Rookie du mois à l’Ouest, Josh Giddey réalise une très belle saison sous les couleurs du Thunder avec des moyennes de 12 points, 7,5 rebonds et 6,1 passes par soir. Et l’une de ses principales qualités, c’est sa vision du jeu. Alors on va miser dessus ce soir. Lors des trois derniers matchs du Thunder, l’Australien a distribué 21 caviars, dont 10 contre Dallas et 8 contre Sacramento. Des chiffres qui confirment le fait suivant : avec l’absence de Shai Gilgeous-Alexander, Giddey cartonne encore plus que d’habitude et comme SGA est toujours à l’infirmerie, on se dit que c’est le moment d’en profiter. Alors oui, y’a un poids lourd en face avec les Warriors, mais Josh a le talent pour nous lâcher 7 assists au total.

Le combiné à tenter

Le Jazz bat les Knicks et Pascal Siakam marque au moins 20 points (1,92) : le Jazz connaît un début d’année 2022 très difficile mais la bonne nouvelle, c’est que Donovan Mitchell est de retour. En attendant Rudy, toujours à l’infirmerie, Spida veut relancer Utah et sa dernière performance le prouve : 27 points en seulement 21 minutes. Alors même si Jordan Clarkson et Rudy Gay sont incertains ce soir, les hommes de Quin Snyder devraient pouvoir disposer des Knicks, défaits à huit reprises sur leurs dix derniers matchs et privés de Kemba Walker cette nuit. En plus d’une victoire d’Utah, on met une pièce sur Pascal Siakam. On voit bien Spicy P atteindre la vingtaine de points contre Charlotte, déjà parce qu’il est sur une grosse dynamique (il a atteint les 20 points à huit reprises sur les dix matchs, pour une moyenne de 22,5 unités) et puis ensuite parce que la défense des Hornets, c’est pas la folie (24e à l’efficacité défensive).

Une petite folie pour finir ?

Bam Adebayo marque au moins 25 points contre les Wizards (4,25) : par ici la grosse cote. Avec Jimmy Butler et Tyler Herro incertain contre les Wizards, on se dit que Bam pourrait mettre un coup de collier au scoring, surtout face à la raquette de Washington (pour info Daniel Gafford est out). De plus, sachez qu’Adebayo tourne à 23,3 points de moyenne sur les trois derniers matchs. Bref, y’a un coup à jouer !

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

