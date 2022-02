Les Nets ferment la porte à un transfert de James Harden : nouvelle update du Woj, la balle est désormais dans le camp des Sixers

Partira ? Partira pas ? Alors que la NBA Trade Deadline est dans trois jours, les rumeurs autour d’un potentiel transfert de James Harden se succèdent et parfois se contredisent. La dernière update en date ? Elle nous vient (entre autres) du roi de la breaking news Adrian Wojnarowski, qui met un coup de froid concernant la possibilité de voir un transfert tomber dans les 72 heures à venir.

Huit défaites de suite, un James Harden qui fait des allers-retours à l’infirmerie, un contrat qui se termine l’été prochain, des perfs indiv bien pourraves dernièrement, un Kevin Durant blessé, un Kyrie Irving à mi-temps… les éléments qui alimentent les rumeurs concernant un potentiel transfert du Barbu d’ici à la trade deadline du 10 février (21h) sont nombreux. Et ces derniers jours, le scénario d’une arrivée de Ramesse chez les Sixers – où Ben Simmons attend toujours d’être transféré – a gagné en crédibilité depuis la sortie d’un papier signé The Athletic, papier nous indiquant que les deux franchises étaient sur le point d’entamer des discussions. Mais depuis cette bombe qui a – comme vous pouvez l’imaginer – tout de suite enflammé l’univers NBA, les Nets assurent que James Harden continue de faire partie du projet. Kevin Durant a indiqué qu’il voulait poursuivre l’aventure avec le Barbu et vice-versa, le coach Steve Nash a annoncé que son arrière n’ira nulle part dans les prochains jours, Kyrie Irving a assuré qu’Harden s’impliquait à fond dans le projet, et maintenant on a ESPN et Bleacher Report qui semblent d’accord sur le fait suivant : les Nets ne comptent pas bouger Ramesse avant la NBA Trade Deadline de jeudi soir.

Pas de discussions autour de James Harden

« Salut Sean, c’est Daryl. Tu vas bien ? Dis, je viens juste prendre la température. Concernant James, y’a moyen de discuter un peu ? », « Salut Daryl. Quand tu dis James, tu veux dire Johnson ? » « Non non James Harden. » « dut, dut, dut. »

Si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, voilà comment s’est terminé l’échange entre le manager général des Sixers Daryl Morey et celui des Nets Sean Marks il y a un mois de ça. Bien évidemment, ce dernier ne lui a pas raccroché au nez comme ça, mais il lui a bien fait comprendre que James Harden n’était pas disponible pour un transfert. Depuis, la situation s’est bien dégradée du côté de Brooklyn et le contexte entourant le Barbu favorise clairement les rumeurs d’un potentiel échange. Cependant, si l’on en croit ESPN, aucune discussion n’a eu lieu entre les Nets et les Sixers depuis ce call téléphonique de début janvier. Même son de cloche chez Jake Fischer de Bleacher Report, qui va même plus loin en disant qu’aucune équipe n’est vraiment en contact avec Brooklyn par rapport à un éventuel deal de l’arrière star. Selon Fischer, il n’existe tout simplement pas de scénario dans lequel les Nets décident de transférer Harden dans les trois jours à venir. Cela ne signifie pas pour autant que cette possibilité n’a pas du tout été discutée en interne. D’après BR, il y a effectivement des membres de la franchise de Brooklyn qui sont intrigués par un échange Harden – Simmons, car ça ne coûte rien d’imaginer ce que ça pourrait donner, surtout vu les galères actuelles des Nets. Mais de là à choquer le monde avec un blockbuster, c’est un pas que l’équipe new-yorkaise ne veut pas franchir, en tout cas pour le moment. Selon le Woj et Ramona Shelburne d’ESPN, les Nets ont confiance en Harden quand il dit qu’il veut rester dans le projet Nets malgré son statut de futur agent libre cet été. Et c’est notamment pour cette raison que Brooklyn ne se sent pas du tout dos au mur pour réaliser un transfert aujourd’hui.

Les Nets croient en leur Big Three

Vous l’avez compris, Sean Marks et les Nets n’ont pas l’intention de réaliser quelque chose de drastique d’ici à la NBA Trade Deadline. Certes, le contexte actuel est difficile. Certes, le Big Three des Nets n’a joué que 16 matchs ensemble en un an, et on peut donc avoir des doutes légitimes sur la capacité de ce trio non pas à évoluer ensemble sur un terrain, mais juste à se retrouver ensemble sur un parquet pour tenter d’emmener Brooklyn vers le titre. Mais dans le même temps, faut pas oublier que sur ces 16 matchs, Brooklyn affiche un bilan de 13 victoires – 3 défaites, et on se souvient notamment de la grosse mixtape infligée aux Celtics au premier tour des Playoffs 2021, avant qu’Harden et Kyrie ne se blessent. D’après les sources d’ESPN et Bleacher Report, les Nets continuent vraiment à croire dans la capacité du monstre à trois têtes à emmener Brooklyn au sommet, une fois que tout le monde – KD, Harden et Kyrie – sera réuni. Pour rappel, Durant est out pour encore plusieurs semaines à cause de sa blessure au genou mais son retour sur les terrains devrait déjà régler pas mal de soucis dans l’équipe de Steve Nash. Concernant l’ischio de James Harden, on sait que c’est une blessure pas facile à gérer mais avec de la patience et le bon traitement, le Barbu devrait pouvoir retrouver toutes ses capacités, en tout cas celles qui lui restent car le bonhomme semble un poil sur le déclin quand même. Enfin, on connaît tous la situation entourant Kyrie Irving. Limité pour l’instant aux matchs à l’extérieur à cause de son statut vaccinal, Uncle Drew est un joueur à mi-temps et cela pèse clairement sur les épaules d’Harden, venu à Brooklyn pour pouvoir partager les responsabilités offensives. Cependant, il existe un scénario dans lequel Kyrie redevient un joueur à plein temps d’ici aux prochains Playoffs selon l’évolution de la situation sanitaire et des restrictions locales actuellement en place à New York. On n’en est pas là et c’est évidemment difficile à prévoir mais une chose semble certaine à Brooklyn aujourd’hui, les Nets version Big Three peuvent regarder n’importe quelle équipe dans les yeux, et personne ne voudra les affronter si les trois superstars se retrouvent enfin sur le même parquet.

🚨 Plusieurs exécutifs au sein de la Ligue pensent que les Nets pourraient récupérer Kyrie Irving à 100% d’ici les Playoffs. La situation sanitaire n’a pas changé à New York, mais l’évolution de la pandémie pourrait permettre à Kyrie de rejouer à domicile pendant les Playoffs. pic.twitter.com/b5ARCbQzYv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

Les Sixers vont-ils tenter un gros coup d’ici jeudi ?

La position des Nets semble donc assez claire aujourd’hui : « calmez-vous les gens, James Harden ça bouge pas. » Maintenant, s’il y a bien une chose qu’on a apprise en NBA ces dernières années, c’est qu’il ne faut jamais sous-estimer Daryl Morey quand on parle de transferts. Daryl et les trades, c’est une vraie histoire d’amour et même s’il n’a pas discuté avec Sean Marks depuis plusieurs semaines d’après les sources citées précédemment, il peut très bien le recontacter d’ici jeudi pour tenter un gros coup. Et s’il venait à proposer un package avec non seulement Ben Simmons mais aussi des pièces supplémentaires comme Seth Curry, Tyrese Maxey et/ou Matisse Thybulle ? Est-ce que ça pourrait pousser les Nets à changer leur fusil d’épaule ? Peut-être. Comme le rappelle ESPN, à l’heure de ces lignes, les Sixers ne sont pas en position au niveau salarial pour signer Harden en tant qu’agent libre l’été prochain (la seule possibilité, c’est via un sign-and-trade), c’est-à-dire sans lâcher la moindre contrepartie. Pour espérer se retrouver dans une telle situation, les Sixers devraient se débarrasser de pas mal de joueurs et donc aussi de picks de draft car on ne refourgue pas des contrats gratuitement en NBA. Et les Nets comptent bien jouer là-dessus dans toute négociation potentielle.

Au final, si l’on en croit les sources de Bleacher Report, il y a peu de chances que Daryl Morey propose un package XXL aux Nets pour absolument obtenir James Harden à la trade deadline. Un transfert de Ben Simmons semble donc peu probable dans les jours à venir, et la franchise de Philadelphie devrait se contenter de petits ajouts par-ci par-là pour maximiser la version actuelle des Sixers. Tobias Harris ne devrait d’ailleurs pas être transféré non plus d’après Jake Fischer, qui indique que les discussions autour de l’ailier à 36 millions de dollars ne sont jamais allées très loin.

Plus les heures passent, plus ça devient clair comme de l’eau de roche de qui ce papier vient. https://t.co/I7A5MfgSed — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2022

Daryl Morey est un extraordinaire fouteur de merde, c’est dingue. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2022

Au milieu des nombreuses rumeurs qui animent aujourd’hui le dossier James Harden, les Nets ne sont pas dans l’optique de le bouger d’ici à jeudi. Ce n’est pas pour autant que ces rumeurs vont se calmer, bien au contraire, mais il faudrait une très grosse offre des Sixers pour que Sean Marks envisage de bouger Ramesse là maintenant. Alors Daryl, si tu veux vraiment ton barbu préféré, va falloir s’y mettre sérieusement…

Source texte : ESPN / Bleacher Report