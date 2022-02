Steve Nash assure que James Harden ne se fera pas transférer : selon vous, on doit le croire sur parole ou pas ?

James Harden aux Sixers, voilà la rumeur qui est sur toutes les lèvres depuis ce week-end. Le Barbu peut-il vraiment quitter Brooklyn à peine un an après son arrivée ? Le scénario a vraiment gagné en crédibilité ces derniers jours mais Steve Nash a tenu à mettre les choses au clair en conférence de presse. On verra rapidement si ce ne sont que des mots ou la vérité vraie comme on dit…

La question est tellement brûlante qu’elle est arrivée directement aux oreilles de Steve Nash avant la rencontre opposant les Nets aux Nuggets dimanche. La franchise de Brooklyn va-t-elle transférer James Harden d’ici à la trade deadline du jeudi 10 février ? Si l’on en croit le coach de l’équipe new-yorkaise, la réponse est « non », Nash ajoutant que le Barbu est aujourd’hui motivé à l’idée de rester chez les Nets tandis que ces derniers voudraient continuer à construire avec Ramesse dans l’objectif d’aller chercher le titre. Mais les termes importants dans la phrase précédente ne sont pas vraiment les propos de Nash, mais « si l’on en croit ». On ne va pas se mentir, n’importe quelle autre réponse que celle proposée par Steve Nash aurait provoqué son lot de spéculations supplémentaires. Imaginez deux secondes Stevie dire aux journalistes « je sais pas, on verra, c’est pas moi qui décide » ou un truc du genre, et ensuite imaginez le nombre de rumeurs qui pourraient en résulter. Tout ça pour dire que cette déclaration de Nash – bien que très tranchée – ne va évidemment pas refermer la possibilité d’un trade de James Harden d’ici jeudi.

« Non, on ne transférera pas James. J’ai parlé à James, il veut être là. Il veut être là sur le long terme, donc je pense que rien n’a changé à part les bruits extérieurs. James veut être là, nous construisons avec lui et nous pensons que nous avons la meilleure chance de gagner avec James. » – Steve Nash, via NBA.com

Vendredi soir, The Athletic a enflammé la planète NBA en indiquant que les Nets étaient ouverts à la discussion avec les Sixers pour un échange impliquant Ben Simmons. D’autres rumeurs sont venues s’ajouter par rapport à ce potentiel deal, et d’autres s’ajouteront encore d’ici au jeudi 10 février à 21h. Le fait que Kevin Durant step-up pour indiquer qu’il souhaite voir James Harden rester à Brooklyn représente peut-être l’élément le plus significatif dans tout ça, car on voit mal les Nets réaliser un trade sans l’amont de KD, franchise player parmi les franchise players et sous contrat avec Brooklyn jusqu’en 2026. « Durant veut voir Harden rester à Brooklyn, et Harden a indiqué qu’il souhaitait continuer avec les Nets » a déclaré le Woj tout récemment. Même son de cloche chez l’autre superstar des Nets Kyrie Irving, qui a déclaré que le Barbu était à fond dans le projet. Bon, là pareil, Uncle Drew n’allait pas dire autre chose, surtout au vu de la situation actuelle qui ressemble quand même pas mal à une crise. On rappelle que les Nets sont sur huit défaites de suite, que James Harden n’a pas joué dans quatre des six derniers matchs à cause de divers bobos, et qu’il reste sur une performance pathétique contre Sacramento. Au final, vous l’avez compris, pas facile d’y voir clair dans tout ça. Qu’est-ce qui est vrai ? Qui faut-il croire ? Qu’est-ce qui représente un écran de fumée ? Bienvenue dans le merveilleux monde de la NBA pré-trade deadline.

James Harden sera-t-il toujours chez les Nets après la NBA Trade Deadline ? Parfois, on se dit que oui car on l’imagine mal partir aussi vite, parfois on se dit que non car les rumeurs aux Sixers semblent de plus en plus crédibles. Mais à chaque fois, on se retrouve avec un conflit véritable intérieur. Vite, vivement jeudi qu’on soit fixé !

Source texte : NBA.com