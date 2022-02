Les Nets sont sur six défaites de suite avec un James Harden aux abois : vous la sentez aussi cette odeur de crise ?

Plus on avance, plus les Nets semblent s’enfoncer. La nuit dernière, Brooklyn a réussi l’exploit de s’incliner face aux Kings et se retrouve désormais sur une série assez minable de six défaites consécutives. Et le plus grand symbole, c’est probablement James Harden, qui est complètement passé au travers contre Sacramento. Est-ce qu’on peut officiellement parler de crise ?

Pendant une grande partie du match à Phoenix mardi, les Nets ont réussi à rivaliser en offrant un bel effort collectif et même s’ils ont fini par s’incliner, on pouvait repérer des signes positifs. D’un jour à l’autre, ils sont passés de la meilleure équipe NBA à l’une des pires mais au lieu d’en profiter pour se relancer, les hommes de Steve Nash ont touché le fond. Défaite 112-101 face à des Kings qui ont fait office de punching ball ces derniers temps, vraiment c’est moche. Moche comme la deuxième mi-temps catastrophique des Nets sur le parquet de Sacramento (remportée 58-39 par les Kings). Moche comme l’effort proposé par le groupe new-yorkais, peut-être fatigué par le back-to-back mais surtout fatigant à regarder. Et surtout moche comme la performance de James Harden, qui a terminé la rencontre avec une masterchiasse à 4 points, 7 rebonds, 12 passes, 6 pertes de balle à 2/11 au tir dont un magnifique 0/5 du parking. Forfait à deux reprises récemment pour un bobo aux ischios puis à la main, le Barbu n’est peut-être pas à 100% physiquement en ce moment mais ce qui est sûr et certain, c’est qu’il est 100% frustré par la situation actuelle. On avait déjà souligné les états d’âme du Barbu il y a une semaine en marge des rumeurs entourant sa future Free Agency, et vous imaginez bien qu’il n’a pas trop retrouvé le sourire depuis.

Venu à Brooklyn pour former un monstre à trois têtes avec le duo Kevin Durant – Kyrie Irving et ainsi maximiser ses chances de gagner le premier titre de sa carrière, James Harden n’imaginait sans doute pas un tel scénario. Lors de la conférence de presse ayant suivi cette sixième défaite consécutive face aux Kings, le Barbu a rejeté l’idée d’un players-only meeting pour régler les problèmes actuels de Brooklyn. Par contre, il a une nouvelle fois mis en avant ce manque de constance qui plombe les Nets aujourd’hui (via ESPN)

« Il y a beaucoup de choses en interne, les lineups, nous n’avons toujours pas eu de continuité. La seule chose qu’on peut faire, c’est aller de l’avant, continuer à avancer. C’est un tout. Il y a un peu de tout. C’est vraiment frustrant et difficile. Mais on doit trouver un moyen pour s’en sortir en tant que groupe. »

Coucou Kyrie Irving. Toujours pas décidé à se faire vacciner, Uncle Drew reste limité aux matchs à l’extérieur et cette situation continue de planer au-dessus de Brooklyn jour après jour. Vous ajoutez à ça les différentes absences/blessures qui ont et continuent de caractériser la campagne des Nets, dont celle de Kevin Durant bien évidemment (mais également Joe Harris et tout récemment LaMarcus Aldridge), et vous obtenez un bilan médiocre de 29 victoires pour 22 défaites synonyme de sixième place à l’Est.

« Nous n’avons pas toute notre équipe et c’est ce qui arrive. On essaye de trouver ce qui marche le mieux, les joueurs qui jouent bien ensemble et ceux qui ne jouent pas bien ensemble. On espère qu’après le break, on aura l’ensemble de notre effectif pour vraiment avancer dans la bonne direction. » – James Harden

Vous l’avez compris, ça cloche vraiment à Brooklyn en ce moment. Et si le futur retour de Kevin Durant peut évidemment arranger beaucoup de choses assez vite, sur le court terme ça pue un peu. Le calendrier des Nets sur les prochains jours ? Déplacement à Utah puis Denver, réception de Boston, déplacement à Washington puis Miami. On a connu mieux comme programme pour se relancer. Et si la dynamique actuelle se poursuit, James Harden et ses coéquipiers pourraient carrément se retrouver dans les spots de… play-in car les Hornets (28-24), les Raptors (26-23) et les Celtics (28-25) ne sont pas très loin derrière.

Six défaites, une performance à vomir face aux Kings, un James Harden à des années-lumière de son meilleur niveau, Kevin Durant toujours sur la touche, Kyrie Irving toujours à mi-temps… on arrête ou on continue ? Les Nets sont vraiment vraiment dans le dur actuellement et ça risque pas de s’arranger dans les semaines à venir. Vite, KD, reviens !

Source texte : ESPN

