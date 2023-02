C’est la grosse info de la soirée : Kyrie Irving réclame son départ des Nets ! Avant de savoir où atterrira le meneur, focus sur les possibles répercussions de cette demande de trade. Premier dossier : quid de Kevin Durant ?

Difficile de ne pas être sous le choc par le séisme de magnitude 20 que vient de provoquer la demande de trade de Kyrie Irving. Nous autres simples fans et observateurs de la NBA, on a du mal à réaliser mais alors imaginez une seconde la réaction d’un Kevin Durant… Toujours sur la touche, l’ailier doit probablement halluciner devant son tel. Pour la deuxième année consécutive, l’un de ses coéquipiers a émis le souhait de quitter le navire juste avant la trade deadline (James Harden en 2022 et maintenant Kyrie). Et lui dans tout ça, il ne peut que constater les dégâts.

On se souvient d’ailleurs que le départ du barbu avait donné lieu à un magnifique sketch au moment du tirage au sort des équipes du All-Star Game avec un KD vexé qui avait volontairement laissé Harden en dernier à LeBron James. Comme pour dire qu’il n’y avait aucune chance de le voir dans sa team. Fun fact : Kyrie Irving et Kevin Durant pourraient bien faire équipe cette année au All-Star Game puisque l’ailier vise un retour pour le match des étoiles. Ça promet un moment épique.

Ptdr mais le All Star Game avec les deux titulaires s’ils sont dans la même équipe nan vraiment la NBA c’est entertainment fois 10000000 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2023

Mais revenons un peu au terrain et surtout à l’avenir de Kevin Durant à Brooklyn. On le sait, le couac de la saison dernière n’avait pas du tout plu au MVP 2014 et celui-ci avait exigé son trade avant même le début de la Free Agency. Convaincu par Sean Marks de continuer l’aventure, KD avait remis le bleu de chauffe et repris sa place au centre du projet. La suite lui donnait presque raison avec une équipe des Nets de mieux en mieux sous les ordres de Jacque Vaughn. Et puis vint la blessure et puis maintenant ça…

Kyrie Irving demande son transfert des Nets : énorme séisme à sept jours de la Trade Deadline ! https://t.co/zyvEpcBF78 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2023

Comment imaginer une fin de saison ambitieuse du côté de Brooklyn désormais ? Il faudrait un remplaçant sacrément balèze pour combler le vide laissé par Irving mais pourquoi les autres dirigeants se couperaient un bras pour un joueur libre dans cinq mois et qui donne l’impression de changer d’avis comme de chemise ? Ça sent un peu la douille pour les Nets et forcément le projet tout entier semble remis en cause.

Cette équipe peut-elle lutter pour le titre avec son effectif actuel sans Irving ? Probablement pas. On pourrait toujours se dire “oh ils vont faire signer un gros nom à la Free Agency 2023” mais le truc c’est qu’il n’y aura pas de thunes à mettre sur la table pour un grand nom. Les finances ne sont pas dans le vert en fait. Il faudrait dégager le contrat de Ben Simmons pour y arriver. Bon courage ! Comment imaginer un instant un joueur du calibre de Kevin Durant “gâcher” ses dernières années en NBA dans un projet qui ne lui garantit pas de jouer les premiers rôles ? Ça parait tout simplement inconcevable vu le bordel de ces deux dernières saisons à Big Apple. Autant on n’imagine pas KD poser direct une demande demain à l’aube pour filer, autant cet été ça risque d’être une autre chanson. Avec encore trois ans de contrat après celle-ci, KD n’est pas en position de force mais la franchise pourra-t-elle le retenir une seconde fois ? C’est pas dit.

Je vois aucun scénario dans lequel KD ne redemande pas son transfert par la suite. Pas là là, mais dans les mois à venir. C’est un fail monumental. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2023

Le potentiel départ de Kyrie Irving c’est aussi des conséquences pour Kevin Durant. Comment va réagir l’ailier All-Star ? Mettra-t-il les voiles lui aussi ? Quand ? Tant de questions dont lui seul a les réponses.