Kyrie Irving dans le viseur des Mavs et des Suns.

On continue notre soirée spéciale suite à la demande de trade de Kyrie Irving. Il n’aura pas fallu attendre très longtemps pour voir des premiers prétendants toquer à la porte. Après les Lakers, ce sont les Suns et les Mavs qui sont chauds pour accueillir Uncle Drew.

La demande de trade de Kyrie n’a même pas trois heures et voilà que déjà trois franchises sont prêtes à passer à l’action. On a déjà fait un dossier spécial pour les Lakers alors on va tranquillement focus sur les intérêts des Suns et des Mavs, les deux rivaux des Angelinos.

The Los Angeles Lakers, Phoenix Suns and Dallas Mavericks have emerged as potential suitors for Brooklyn Nets All-Star starter Kyrie Irving, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2023

Phoenix Suns

Kyrie Irving dans le désert ? Bah pourquoi pas en vrai ? Les Suns ont le mérite d’avoir une équipe solide et un vrai projet à vendre au meneur pour les prochaines années. Reste à savoir quelle contrepartie envoyer à Brooklyn. Le point positif pour Phoenix, c’est que la franchise a ses tours de draft pour les prochaines saisons et peut donc en sacrifier si besoin. Pour la contrepartie “physique”, difficile de ne pas imaginer un changement poste pour poste avec Chris Paul qui ferait ses valises direction Brooklyn. À moins que Sean Marks n’exige un Deandre Ayton. CP3 a un contrat de 28,4 millions de dollars, Kyrie est à 36,5. En ajoutant un Landry Shamet ou Dario Saric, on peut matcher les valeurs. Petit exemple ci-dessous.

Reste à savoir si Uncle Drew serait chaud pour prolonger à long terme à Phoenix et inversement si les Suns sont prêts à offrir un deal sur plusieurs années à un joueur qui est connu pour ses retournements de veste. En tout cas, les Cactus ont les assets pour se positionner.

Dallas Mavericks

Et si Luka Doncic recevait enfin de l’aide à Dallas ? Depuis des années maintenant, on ne fait que répéter à quel point le Slovène est trop seul pour porter les Mavs vers les sommets. Jalen Brunson parti à la dernière intersaison, ce vide n’a fait que se creuser au Texas. Kyrie peut-il arranger tout ça ? Dallas a besoin d’un autre ball handler et d’une co-star pour aider Doncic. Boum, Irving coche les deux cases. Autre point positif selon Tim MacMahon d’ESPN, ses excellents rapports avec Jason Kidd, coach des Mavs, mais aussi Nico Harrison, le General Manager de la franchise.

Mavs GM Nico Harrison, a former Nike executive, and coach Jason Kidd have longstanding relationships with Kyrie Irving. Dallas desperately needs co-star alongside Luka Doncic. Big questions: 1) How much are Mavs willing to give up? 2) Would they make long-term commitment? https://t.co/FpylL9WQ6Z — Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 3, 2023

De quoi aider à convaincre le joueur de prolonger cet été en cas de trade ? Tout est bon à prendre bien sûr mais encore faut-il convaincre Sean Marks de céder. Quels assets Dallas peut mettre sur la table ? Il y a des tours de Draft, après niveau joueurs c’est un peu moins qualitatif qu’à Phoenix. Sacrifier Dinwiddie (et un autre) avec des picks ? Un combo Tim Hardaway Jr. – Christian Wood et des picks ? Si Nico Harrison parvient à dégager le contrat de Davis Bertans dans le deal, c’est gros cadeau pour Dallas. Après, il serait intéressant de connaître :

1) l’avis de Luka sur la question

2) les intentions de Kyrie pour cet été car se dépouiller pour 4 mois ça fait un peu le all-in désespéré sinon.

3) Est-ce que ça part sur un projet sur 3-4-5 ans avec le duo Doncic / Irving et quelques soldats autour ?