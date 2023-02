C’est l’énorme bombe de ce vendredi soir : Kyrie Irving a demandé son transfert des Nets à moins d’une semaine de la NBA Trade Deadline, provoquant ainsi un véritable séisme sur la planète NBA. Mais dans quelle franchise Uncle Drew peut-il bien atterrir s’il est effectivement transféré d’ici au 9 février ? Tout de suite, on pense aux Lakers de LeBron James.

Peut-être que Kyrie finira bien à Los Angeles après tout.

Alors que la rumeur Irving aux Lakers avait déjà enflammé l’actu l’été dernier lorsque le meneur tentait d’obtenir un sign-and-trade en tant qu’agent libre, elle s’était refroidie après la prolongation d’un an d’Uncle Drew à Brooklyn via sa player option. Mais désormais, elle est à nouveau sur toutes les lèvres.

Refusant jusqu’ici de sacrifier ses deux choix de premier tour de draft (premier tour 2027, premier tour 2029) pour tenter de mieux entourer LeBron James et Anthony Davis à court terme, le manager général des Lakers Rob Pelinka attendait l’opportunité d’obtenir un vrai All-Star pour potentiellement lâcher ses meilleurs assets de trade. Cette opportunité, elle vient d’arriver.

The Lakers and Mavericks are among the teams Brooklyn is expected to engage in Kyrie Irving trade talks as next Thursday’s 3 PM ET trade deadline approaches, league sources say.

More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 3, 2023