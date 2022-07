Selon les dernières informations, Nets et Lakers discuteraient d’un échange entre Kyrie Irving et Russell Westbrook ! Se dirige-t-on vers le second gros transfert de l’été ?

C’est l’un des feuilletons de cette Free Agency : Kyrie Irving et LeBron James seront-ils réunis du côté de Los Angeles à la rentrée prochaine ? C’est visiblement la volonté des deux anciens compères de Cleveland et le marasme qui a envahi Brooklyn pourrait bien aider à la réalisation de ce scénario qui semblait fou il y a encore quelques semaines. La dernière preuve en date, c’est Chris Haynes de Yahoo Sports qui nous l’offre. Selon l’insider, souvent bien informé, Nets et Lakers auraient entamé des « discussions actives » autour d’un trade entre Russell Westbrook et Kyrie Irving. L.A. rêve d’Uncle Drew mais il va falloir trouver un terrain d’entente avec Sean Marks avant. Selon Haynes, l’optimisme règne quant à la possibilité de trouver un accord cet été mais les deux directions vont devoir se mettre d’accord sur plusieurs éléments. Il va tout d’abord falloir faire matcher les salaires (Westbrook émarge à 47 millions et Irving à 36,5) et ça signifie que Kyrie pourrait ne pas faire le voyage tout seul. Qui pour l’accompagner ? Premier petit désaccord puisque L.A. aimerait bien récupérer l’efficace Seth Curry en complément alors que Brooklyn voudrait se débarrasser du contrat de Joe Harris, blessé depuis de longs mois désormais. Autre question : combien de picks Rob Pelinka va lâcher pour ramener Irving à Hollywood ?

En attendant que les deux GM se mettent d’accord, on se rapproche donc du deuxième gros transfert de l’été après Rudy Gobert et en attendant – gros suspense – celui de Kevin Durant. KD sur le départ, on se doutait que Sean Marks et ses sbires n’allaient pas retenir mister Terre Plate, pas en super terme avec sa direction. La prochaine étape dans la carrière de Irving a donc de bonnes chances de s’appeler Los Angeles et il sera intéressant de voir la réunion avec LeBron James. Parti des Cavs en 2017 pour fuir l’ombre du King, Irving a enchaîné les déceptions, que ce soit à Boston ou à Brooklyn, et son retour auprès de BronBron pourrait lui permettre de relancer sa carrière. C’est avec le King qu’Uncle Drew a vécu ses plus belles heures, ses plus grands faits de gloire et la possibilité de voir un Big 3 James-Davis-Irving fera saliver plus d’un observateur à la rentrée. Les fans des Lakers ont hâte mais, avant ça, il va falloir convaincre Sean Marks et les Nets.

Kyrie Irving et Russell Westbrook échangés ? C’est le scénario qui semble le plus probable à l’instant T mais on va attendre de voir comment tournent les discussions avant de s’emballer. La NBA est bien assez connue pour ses rebondissements.

Source texte : Chris Haynes / Yahoo Sports