Chaque année, à quelques heures du début de la Free Agency, l’excitation monte lentement avant la folie des premières signatures. Mais en 2022, on a droit à un énorme rebondissement avant même l’ouverture officielle du marché : Kevin Durant vient de demander son transfert des Brooklyn Nets !

On pensait que ça s’était calmé à Brooklyn, au moins temporairement. On pensait que les premières rumeurs de trade entourant KD appartenaient au passé une fois que Kyrie Irving avait décidé de prendre sa player option pour rester une saison supplémentaire aux Nets. Sauf qu’à ce moment-là, on ne se doutait absolument pas de l’énorme bombe qui vient tout juste de tomber sur la planète NBA. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Kevin Durant a donc officiellement demandé son transfert des Nets ce jeudi – jour de l’ouverture de la Free Agency – après tout le bordel qu’il a pu vivre de l’intérieur au cours des derniers mois. On ne sait pas exactement ce qui se trame dans les coulisses de Brooklyn en ce moment mais visiblement, le championship project de Brooklyn aux côtes de Kyrie Irving et Ben Simmons ne fait plus du tout partie des plans de KD. Toujours selon Woj, Durant et son bras droit Rich Kleiman (business manager) travaillent actuellement avec le manager général des Nets Sean Marks pour trouver une porte de sortie à la superstar, qui on le rappelle possède toujours quatre années de contrat pour 200 millions de dollars avec la franchise new-yorkaise après sa prolongation de contrat XXL signé il y a… moins d’un an. Encore une preuve que tout peut aller très vite en NBA et ce premier domino qui tombe va forcément avoir de très grosses répercussions par la suite. Car avec la demande de transfert de Durant, on se demande ce qu’il va se passer derrière avec Uncle Drew, Ben Simmons, et tout le reste de l’effectif de BK. Juste pour info, quasiment au même moment que l’annonce concernant KD, Royce O’Neale est arrivé à Brooklyn contre un choix de premier tour de draft. Bref ça bouge déjà de partout.

Durant requested a trade with the team today, sources tell ESPN. https://t.co/BkNEHwkrc0 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Ce véritable tremblement de terre bouleverse évidemment la Grande Ligue aujourd’hui, et probablement les plans de nombreuses franchises à moins de trois heures de l’ouverture de la Free Agency. On a l’un des trois meilleurs joueurs de la planète basket qui demande à se faire transférer, qui est toujours dans ses meilleures années, et qui possède quatre années complètes sur son deal actuel. Pour la faire courte, l’équipe qui va récupérer Durant obtiendra un monstre de la balle orange pour probablement le reste de son prime. Mais pour espérer l’obtenir, il faudra proposer un package historiquement gros car on peut compter sur les Nets pour tout faire afin de maximiser la contrepartie. Comme l’indique Woj, la franchise de Brooklyn enverra Durant au sein de la franchise qui proposera les meilleurs assets en échange, en matière de jeunes joueurs prometteurs et de capital draft. Avec KD qui est sous contrat jusqu’en 2026, les Nets n’ont pas à se précipiter pour faire un transfert mais clairement, ils n’auront pas le droit de se rater sur ce coup-là après avoir lâché beaucoup de picks pour monter le Big Three KD – Kyrie – Harden (quelle époque…). KD a en tout cas lâché ses destinations préférentielles au management des Nets, avec les Phoenix Suns tout en haut de sa liste si l’on en croit Chris Haynes de Yahoo Sports. Le Miami Heat pourrait aussi avoir un gros coup à jouer, mais on imagine que les dirigeants qui vont passer un ou plusieurs coups de fil à Sean Marks proviendront des quatre coins des States.

Oubliez tous vos projets, la nouvelle saga de l’été vient tout juste d’arriver. Kevin Durant, candidat MVP l’année dernière avant ses petits soucis de blessure, ne veut plus jouer à Brooklyn et un énorme blockbuster deal plane désormais au-dessus de la planète basket. Pas de doute, la NBA, c’est vraiment la meilleure ligue du monde en matière de drama !

Source texte: ESPN

Kevin Durant made the trade request directly to Nets owner Joe Tsai today, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022