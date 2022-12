Mais qui peut stopper ces Nets ? En déplacement à Cleveland ce lundi, les hommes de Jacque Vaughn ont validé une 9ème victoire de suite (125-117), notamment grâce à leur duo de choc. Kevin Durant et Kyrie Irving ont été exceptionnels cette nuit, plantant 64 points à de merveilleux pourcentages face à la défense des Cavs.

Faut-il commencer à s’inquiéter pour la concurrence.

Vous avez 3 heures.

Embourbés dans des histoires intra et extra-sportives en tout début de saison, les Nets semblaient foncer dans un mur il y a encore quelques semaines, mais tout a changé depuis le départ de Steve Nash. Les Nets ne semblent plus dans la merde, ce sont les équipes adverses qui semblent dans la merde désormais en affrontant Brooklyn.

Match crucial ce lundi à Cleveland, les potes de Yuta Watanabe étaient dans l’Ohio pour tenter de faire chuter les Cavs, eux aussi membres de l’élite. Portés par un extraordinaire Darius Garland (46 points et 8 passes à 14/20 au tir), les locaux tentaient de tenir le regard avec les Nets. Et cela se voyait en première mi-temps, lorsque déjà bousculés un minimum les copains de Kevin Love répondaient avec fierté, reprenant l’avantage devant un public possédé. Il y avait de quoi y croire, de quoi pousser cette équipe de Brooklyn dans ses retranchements.

Mais ce n’était pas assez, et surtout pas face à la puissance offensive de cette franchise.

Exemple tout con ? Initialement, Kyrie Irving était discret, laissant KD et TJ Warren prendre les commandes du scoring. On s’avançait donc vers une nuit calme pour Kyrie. Puis le garçon a pris feu, et le match a basculé. Un run démoniaque en fin de première mi-temps, poursuivi en seconde période avec des assauts venant de part et d’autre côté visiteurs.

Des trois-points en trombe de Durant (5/8), des réponses amicales signées Irving à distance (7/11), sinon Nic Claxton punissait en bas (10 points) et Warren sanctionnait à mi-distance (23 points). Pour une des – si ce n’est la – meilleures défenses de toute la NBA, tenir les Nets en laisse avait l’air tout simplement inenvisageable.

Et ce n’est pas faute d’avoir tenté de jouer physique avec eux, via Lamar Stevens, Isaac Okoro ou d’autres. Le problème ? C’est que la puissance offensive de Brooklyn est telle, que combinée à un très haut niveau de confiance et de partage du ballon, cette équipe devient indéfendable. Et c’est le sentiment qui émanait de Cleveland ce lundi soir.

Les Cavs ont fait ce qu’ils pouvaient, auraient pu (dû) avoir mieux de la part de Donovan Mitchell (15 points, 5/16 au tir). Mais ce qu’il y avait en face, c’était un cran au-dessus. Et pour une équipe qui vient de battre Milwaukee et Golden State, ce nouveau succès était une raison de plus pour commencer à s’inquiéter de ces Nets. S’inquiéter positivement, dans le sens compétitivement.

Un 9ème succès de suite, un groupe qui vit sereinement, des challenges pris les uns après les autres, un duo KD – Kyrie au sommet de leur zenitude : est-ce qu’on doit prendre ces Nets comme de vrais favoris pour le titre, ou s’agit-il d’une belle passe qui laissera bientôt place à de nouveaux dramas ?