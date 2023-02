Shams BOMB !!!!! Kyrie Irving aurait demandé aux Brooklyn Nets d’être transféré d’ici la Trade Deadline !

Cette ligue est décidément la plus belle et la plus imprévisible de l’univers. Alors qu’on se disait que Brooklyn allait beaucoup mieux depuis quelques temps, Kyrie Irving est venu remettre une couche de WTF dans la vie des Nets. Selon Shams Charania de The Athletic, confirmé ensuite par Adrian Wojnarowski d’ESPN, le meneur All-Star aurait demandé à être tradé d’ici la deadline de jeudi prochain. Dans le cas contraire, il aurait informé sa franchise de sa volonté de partir libre en juillet. Waouh !

Breaking: Brooklyn Nets All-Star Kyrie Irving has requested a trade, league sources tell @TheAthletic @Stadium. The franchise has been informed that Irving prefers to move on ahead of the Feb. 9 trade deadline – or will leave in free agency in July. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2023

Ce n’était qu’une question de temps avant de voir la deadline s’enflammer mais on n’imaginait pas quelque chose d’aussi fat arriver et surtout sans bruits ou rumeurs au préalable. Il y a quelques jours à peine, Kyrie et son clan avaient ouvert en grand la porte à une prolongation à Brooklyn. Et là bim, demande de trade ! Est-ce que les deux infos seraient connectées ? C’est en tout cas que se croit Chris Haynes, qui explique que l’incapacité des deux parties à s’entendre a conduit à cette demande.

Brooklyn Nets star Kyrie Irving has requested a trade, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. This comes in aftermath of sides unable to get an extension done. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 3, 2023

Boum ! On vient de trouver notre feuilleton pour la semaine à venir et le popcorn sera bien évidemment recommandé pour savourer tout ça. On n’imagine même pas comment va réagir Kevin Durant ! Et pour la suite, quelle destination pour Uncle Drew ? Pas mal d’équipes pourraient se positionner sur le starter du All-Star Game mais on sent qu’une franchise portant du Pourpre et de l’or pourrait vite tendre l’oreille. On parle bien sûr des Lakers, intéressés depuis un moment par le meneur. Très proche de son ancien acolyte des Cavs, LeBron James ne dirait sans doute pas non à des retrouvailles dans la Cité des Anges. Et si c’était ça le move qui aidait les Lakers à revenir sur le devant de la scène sur cette fin de saison ?

Kyrie Irving a demandé à filer aux Nets, voilà de quoi animer comme il faut la Trade Deadline. Les sept prochains jours s’annoncent animés du côté de Brooklyn.