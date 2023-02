Sorti sur blessure face aux Grizzlies, Jusuf Nurkic souffre du mollet gauche et il ne devrait pas pouvoir retrouver les terrains avant le All-Star Week-end. Au centre des rumeurs de trade à Portland, le Bosnien a-t-il disputé son dernier match avec les Blazers ?

Blessé au bout de seulement deux minutes de jeu et incapable de reprendre sa place face à Memphis, Jusuf Nurkic en sait un peu plus sur son sort. Le pivot titulaire de Portland a été diagnostiqué avec une élongation du mollet gauche. Pas une blessure trop grave donc mais il sera sur la touche jusqu’aux festivités du All-Star Week-end selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Les Blazers ont sept matchs à disputer avant le break de février.

Blazers center Jusuf Nurkic will return after the All-Star break with an MRI revealing a left calf strain, team says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 3, 2023

Si la nouvelle n’est évidemment pas terrible sportivement pour Portland, c’est aussi du côté des bureaux de la franchise qu’on pourrait faire la grimace. Les Blazers font partie des équipes qui pourraient animer la Trade Deadline et Jusuf Nurkic est au cœur des rumeurs de trade (voir ci-dessous), au même titre que Josh Hart. Il est donc tout à fait possible que le Bosnien ait joué son dernier match avec la franchise de l’Oregon puisqu’il ne reviendra que dix jours après la limite des transferts. Enfin, il faut espérer pour Joe Cronin et ses sbires que la blessure de l’intérieur ne refroidira pas les quelques franchises susceptibles d’être intéressées par ses services. À moins bien sûr que celles-ci ne tentent de négocier à la baisse à cause de ce bobo…

🚨 Le dossier Jusuf Nurkic doit être surveillé de très près, trade plus que possible à la deadline. Joe Cronin n’est pas satisfait du rendement de son équipe en ce moment, les Blazers ont besoin de renfort et Nurkic a une belle cote sur le marché. Sharpe : quasi intransférable. pic.twitter.com/1ojA3lgBaG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN