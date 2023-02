Alors que ses bonnes performances en sortie de banc avaient éloigné les rumeurs de transfert pendant quelques mois, Russell Westbrook pourrait quand même faire ses valises d’ici la trade deadline selon Chris Haynes.

Les Lakers et Russell Westbrook, bientôt la fin ? Au centre de bien des rumeurs à la dernière intersaison, le meneur All-Star porte toujours l’uniforme Purple and Gold en ce début du mois de février. Pourra-t-on écrire la même chose d’ici une semaine ? Cela reste à voir. Selon Chris Haynes de Bleacher Report, les Lakers explorent toujours la possibilité de trader Brodie dans les prochains jours. Toujours selon l’insider, il se murmure au sein de la franchise de L.A. qu’un move supplémentaire (après l’acquisition d’Hachimura) est nécessaire pour aider l’équipe à viser autre chose que le play-in tournament au printemps. Ce ou ces renforts, où les trouverait-on ? Il faut chercher du côté d’Utah si on en croit Haynes.

Aucun nom n’est cité mais le Jazz semble au cœur de pas mal de rumeurs en ce moment et certains insiders pensent que plusieurs cadres (Kelly Olynyk, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt entre autres) pourraient être envoyés ailleurs d’ici jeudi prochain. Concernant les Lakers, on peut imaginer que la possibilité de recruter un shooteur (comme Beasley par exemple) fait sens. Reste à savoir si ces discussions aboutiront, d’autant plus que Danny Ainge est particulièrement dur en business. Ce n’est pas la première fois que Russell Westbrook est connecté au Jazz. Déjà l’été dernier au moment du départ de Donovan Mitchell, la possibilité d’un trade avait été évoquée, avec les Knicks comme troisième participant. Quelques mois plus tard, le deal va-t-il enfin prendre forme ?

Cette saison, Russ tourne à 15,7 points, 7,6 passes et 6,3 rebonds en sortie de banc et il s’est imposé comme l’un des meilleurs remplaçants au sein de la Ligue.

Russell Westbrook va-t-il prendre la direction du Jazz ? C’est la rumeur du jour dans la Cité des Anges mais sans doute pas la dernière, plus qu’une semaine pour faire ses emplettes avant la trade deadline.

Source texte : Chris Haynes / Bleacher Report