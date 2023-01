La NBA Trade Deadline n’est que le 9 février mais il n’est jamais trop tôt pour monter un transfert. Ce lundi, les Lakers et les Wizards ont effectivement trouvé un accord autour d’un échange impliquant Rui Hachimura !

Il y a quelques jours, on a appris que les Wizards avaient commencé à discuter avec certaines franchises concernant un potentiel trade d’Hachimura. Visiblement, l’une de ces franchises était les Lakers.

Si l’on en croit Shams Charania de The Athletic, l’ailier japonais de bientôt 25 ans va rejoindre Los Angeles pour faire équipe avec LeBron James et Anthony Davis. Les modalités du transfert, les voici :

Direction les Lakers : Rui Hachimura

Rui Hachimura Direction les Wizards : Kendrick Nunn, 3 choix de deuxième tour de draft (2023 via Chicago, 2029 de Los Angeles, pick le moins favorable en 2028 entre Washington et Los Angeles), 2 Twix

The Los Angeles Lakers are finalizing a trade sending guard Kendrick Nunn and three second-round picks to the Washington Wizards for Rui Hachimura, sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/aTP7eYyGOh — Shams Charania (@ShamsCharania) January 23, 2023

Auteur de 30 points lors de sa dernière sortie avec les Wizards, Hachimura avait déclaré qu’il pouvait “aider une équipe à gagner”. C’est désormais ce qu’il va essayer de faire chez les Lakers, 12e de l’Ouest avec un bilan négatif de 22 victoires pour 25 défaites. On se demandait si le manager général de Los Angeles Rob Pelinka allait vraiment bouger en amont de la deadline pour tenter d’apporter du soutien à LeBron, voilà un premier mouvement visant à donner un coup de boost offensif sur le frontcourt de l’équipe californienne. Depuis le début de sa carrière, Rui Hachimura tourne à 13 points et 5 rebonds de moyenne, à 48% au tir dont plus de 35% à 3-points.

Hachimura and the Wizards were unable to agree on a rookie extension prior to the season and trade became more likely as Kyle Kuzma solidified himself as a priority to sign to a long-term deal in the Wizards front court. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 23, 2023

Côté Wizards, ce transfert est une nouvelle preuve qu’ils misent à fond sur une prolongation de Kyle Kuzma (agent libre à l’été 2023) à la prochaine intersaison. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, Hachimura et la franchise de Washington n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une extension de contrat avant le début de la saison 2022-23, ce qui fait du Japonais un futur agent libre restrictif (que les Lakers tenteront de prolonger). Washington donne aujourd’hui la priorité à Kuz, accélérant ainsi le départ du 9e choix de la Draft 2019. En échange, l’équipe de la capitale va donc se contenter de trois choix de second tour, et d’un Kendrick Nunn en dernière année de contrat.

Pas sûr que ça plaise à la fanbase des Sorciers tout ça…

Source texte : The Athletic, ESPN

Washington est hyper confiant dans sa capacité à prolonger Kyle Kuzma cet été. Le départ de Rui enlève un petit embouteillage chez les forwards des Wizards, en attendant de voir ce que Deni Avdija donnera long terme. Kuzma et Washington, ça sent le clin d’œil en coulisses. https://t.co/Xcofeikiss — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023