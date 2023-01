“Bonjour, c’est l’infirmière Joëlle au téléphone !” Vous l’aurez compris, on va parler de la grande infirmerie de la NBA et faire un point sur les dernières nouvelles concernant les principaux blessés. Qui a quoi, qui revient quand ? Sortez vos bandages et vos stéthoscopes, on est parti pour la grande consultation.

Le mois de février approche à grand pas, sa trade deadline et son All-Star Game avec. La saison abordera très prochainement son dernier tournant et il est impératif pour bon nombre d’équipes d’arriver avec le maximum de certitudes – et de victoires – dans la poche.

Par “certitudes“, on entend principalement des effectifs en bonne santé, capable de donner 100% de leur basket. Avec plusieurs blessés importants dans certaines franchises, l’heure est donc toute trouvée pour faire un petit point sur les principaux bobos en NBA qui ont fait l’objet de récentes mises à jour.

Bucks – Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton

À Milwaukee, le retour des deux boss du quartier en NBA est imminent puisque la franchise les a listés comme probables pour le match de cette nuit face aux Pistons. Tous deux blessés au genou, les durées d’absence n’ont pas pour autant été du même niveau. Pour Giannis, cela n’aura été qu’une dizaine de jours… mais on est sur près de six semaines côté Middleton.

Deux retours qui soulageront fortement la troupe de Mike Budenholzer. Malgré un Jrue Holiday taille patron en leur absence, les Daims sont désormais troisièmes derrière les Sixers au classement à l’Est et ont les Nets et les Cavaliers tout proche dans le rétroviseur.

Bucks stars Giannis Antetokounmpo and Khris Middleton are listed probable to return to the lineup on Monday vs. Pistons. Antetokounmpo and Middleton have been out since Jan. 11 and Dec. 15, respectively. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2023

Wizards – Kristaps Porzingis

Blessé lors du match face à Orlando samedi, Kristaps Porzingis est désormais out pour au moins une semaine, à en croire les Wizards qui l’ont listé en “week to week” cet après-midi. Essentiel dans le jeu des Wizards, cette annonce est un vrai mauvais point pour la troupe de Bradley Beal. Joueur de la semaine fin décembre, le pivot letton était en bonne forme. Ne reste plus qu’à compter sur un retour rapide pour que les Sorciers ne tombent pas dans un marasme plus profond que celui actuel.

Injury update: Kristaps Porzingis will be listed as week-to-week with a sprained left ankle. The injury originally occurred in the third quarter of the team’s win over Orlando on January 21. pic.twitter.com/xlobFnBwzl — Washington Wizards (@WashWizards) January 23, 2023

Lakers – Anthony Davis

Le pivot des Lakers est proche d’un retour ! Selon Adrian Wojnarowski, le meilleur copaing actuel de LeBron devrait rejouer cette semaine, possiblement avant le début du road trip des Purple and Gold le 28 janvier. Ayant produit de jolis résultats en son absence, les Angelinos auront désormais les moyens de passer la seconde et d’enfin amorcer une sérieuse remontée au classement de l’Ouest. Bien sûr, on se doute que le retour d’Unibrow sera effectué progressivement pour écarter tout risque de rechute, mais cela va donner du baume au coeur à toute la fanbase des Lakers.

ESPN Sources: Los Angeles Lakers All-Star Anthony Davis continues to make pain-free progress on his right foot and there’s optimism of a return to the lineup as soon as late next week. The Lakers start a five-game trip on January 28 against Boston. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 20, 2023

Pelicans – Brandon Ingram et Zion Williamson

Pas de date de retour fixée pour Ingram en NBA, mais des nouvelles qui vont dans le bon sens. Interrogé hier au sujet de la forme de sa star, le coach des Pelicans Willie Green a expliqué que BI avait repris le jeu à cinq lors des entraînements. Il progresse, et les fans peuvent être optimistes. L’ailier s’est blessé au doigt de pied contre les Grizzlies le 25 novembre dernier, et il n’a pas rejoué depuis. Les Pelicans doivent également faire sans Zion Williamson, qui sera lui ré-évalué dans quelques jours.

Brandon Ingram played 5 on 5 yesterday at practice, Willie Green says. Says he is still progressing in his return to getting back on the court. — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) January 22, 2023

