Dimanche soir, entre deux matchs de Playoffs, la NBA a dévoilé la liste des finalistes dans la course aux différents trophées individuels. Parmi les grands absents ? Anthony Davis, qui a vu Rudy Gobert, Victor Wembanyama et Bam Adebayo prendre les trois spots pour le titre de Défenseur de l’Année. Inutile de vous dire qu’il n’a pas apprécié.

Pilier de la défense des Lakers, Anthony Davis a encore réalisé une campagne de patron dans sa propre moitié de terrain. On parle d’un joueur qui est dans le Top 5 NBA aux contres (2,3 par match), rebonds (12,6), shoots contestés et en défense au poste bas. Un joueur d’une polyvalence rare pour défendre son panier, lui qui peut à la fois protéger son cercle tout en défendant dans le périmètre. Il est redoutable sur l’homme, comme en aide. AD est aussi l’un des meilleurs intercepteurs de la Ligue (1,2) parmi les intérieurs.

Autant d’arguments qui font d’Anthony Davis l’un des tout meilleurs défenseurs NBA. Mais visiblement pas un défenseur calibre Top 3 si l’on en croit la liste des finalistes pour le DPOY.

“Je ne comprendrai jamais. Ils ne vont jamais me le donner (le DPOY). La Ligue ne m’aime pas. Je suis le meilleur défenseur de la Ligue. Je peux switcher du poste 1 au poste 5. Je suis celui qui défend le mieux le pick-and-roll dans la Ligue, parmi les intérieurs. Je contre des tirs. Je prends les rebonds. Je ne sais pas quoi faire de plus.”

On peut comprendre la frustration d’Anthony Davis dans le sens où il n’a jamais remporté le DPOY durant sa carrière, et qu’il est éligible cette année après avoir joué 76 matchs sur 82 (plus gros total en carrière). Mais alors, qu’est-ce qui a joué contre lui cette saison ? Pourquoi ne fait-il pas partie des finalistes ? Y’a-t-il un complot anti-AD ?

Anthony Davis paye peut-être la saison très mitigée des Lakers sur le plan défensif, eux qui n’ont terminé que 17e à l’efficacité défensive malgré la présence du monosourcil. À titre de comparaison, les Wolves de Rudy Gobert sont premiers, tandis que le Heat de Bam Adebayo est cinquième. Les fans des Lakers diront que les Spurs sont à la ramasse en défense cette année et que Victor Wembanyama fait tout de même partie du Top 3. Ok fair, mais peut-on vraiment laisser Wemby de côté vu comment il terrorise les attaquants adverses ? Compliqué.

The finalists for Defensive Player of the Year were released and Anthony Davis wasn’t included.

"I'll never get it," Davis told ESPN about DPOY. "They're not giving it to me. … I'm the best defensive player in the league.” https://t.co/FdGa62BJr2

— Dave McMenamin (@mcten) April 22, 2024

Au final, snobé ou pas, Anthony Davis a d’autres objectifs que le DPOY pour cette fin de saison. Avec ses Lakers, il veut remporter un nouveau titre de champion, et ça passe par gravir la montagne Nikola Jokic.

“J’essaye d’aider l’équipe à gagner un titre. Les récompenses individuelles, j’en ai fini avec ça.” – Anthony Davis

