La soirée s’était déroulée comme dans un rêve pour les Lakers ce dimanche à la Nouvelle-Orléans : grosse win sur les Pels, un collectif qui tourne à plein régime, une huitième place à l’Ouest sécurisée… et puis Anthony Davis s’est blessé. L’intérieur star a en effet été touché au dos, lui qui n’a pas pu finir le match.

C’est sur une poussette de Larry Nance Jr. à environ cinq minutes de la fin qu’AD s’est blessé, victime de douleurs au niveau du dos et de la hanche. “Un geste dangereux” aux yeux de Davis, qui tentait de rependre un tir raté de Gabe Vincent pendant qu’il était en l’air. On l’a vu grimacer sur la possession suivante, avant de sortir du terrain pour recevoir des soins.

Forcément, les images ont de quoi inquiéter un peu, surtout connaissant l’historique de blessures du bonhomme. Mais le coach des Lakers Darvin Ham s’est montré rassurant et Anthony Davis a été très clair après la rencontre :

“Sans aucun doute, je serai prêt pour jouer mardi.” – AD

Mardi, les Lakers reviendront sur le parquet des Pelicans pour valider leur ticket vers les Playoffs dans leur match du Play-in tournament. L’avantage, c’est qu’Anthony Davis et les siens n’auront pas besoin de voyager lors des deux prochains jours, ce qui va permettre à AD de mieux se soigner.

On espère évidemment le voir à son top niveau pour ce match couperet, surtout qu’il reste sur sa saison la plus accomplie en carrière au nombre de matchs joués (76, record personnel). Davis a bouclé cette dernière avec une performance à 30 points et 11 rebonds ce dimanche.

