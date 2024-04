On le sait depuis quelques jours déjà, mais le fait de souhaiter de bonnes vacances aux Rockets n’est pas synonyme uniquement de punchlines cette année. Une fois n’est pas coutume, la franchise texane a atteint l’équilibre (41-41) et a de beaux arguments à faire valoir pour les prochaines saisons !

Si la première moitié de saison des Rockets était expérimentale, avec le besoin d’intégrer quelques vétérans, un nouveau coach et deux rookies à un groupe assez jeune à la base, les Fusées ont eu la bonne idée d’accélérer après le All-Star Break. Amen Thompson était devenu adulte, un très offensif Jalen Green a repris le flambeau de leader d’un Alperen Sengun border All-Star jusqu’à février, Cam Whitmore a intégré la rotation et Fred VanVleet a envoyé quelques cartons. Les Warriors se sont mis à claquer du SIF, un peu, et après un ultime trashtalking marrant mais raté de Tari Eason, Houston a vu Golden State s’échapper, à l’expérience. Au final on part donc sur une onzième place, la place du con dirait-on en temps normal, mais en fait pas vraiment, car au moment des conclusions pour cet exercice 2023-24, dans la case Rockets c’est un tampon “réussi” que l’on collera sur la feuille. Sengun, Green, Thompson, Smith Jr., Whitmore, Eason, le 6 majeur new gen est costaud et, peu importe les apports des plus anciens, le fait de voir cette bande de zinzins apprendre à gagner peut très bien participer à installer une petite rivalité sympa avec une autre franchise texane… Messieurs bonnes vacances et, comme promis, vous n’aurez donc trouvé aucune vanne dans ce papier. Les temps changent !