La saison régulière 2023-24 de NBA est terminée. Pendant que tout le monde se concentre sur le haut du classement et les futures joutes de Playoffs, TrashTalk ne délaisse pas les cancres. Le fond de la classe est attachant et mérite aussi ses bonnes notes. Les Blazers ont brillé sur le gong pendant que les Spurs et les Hornets repartent avec le bonnet d’âne.

Quelle drôle d’idée ! Alors que les San Antonio Spurs avaient tout mis en place pour perdre cette nuit en NBA en laissant Victor Wembanyama au repos, l’équipe Z n’y a pas mis du sien et a étrillé les Detroit Pistons, définitivement intouchables dans la Course au Tanking cette année en NBA. Pire encore, les Charlotte Hornets. Contre les Cleveland Cavaliers, les frelons menaient tranquillement leurs barques en étant dominé pendant trois quart-temps avant que J.B. Bickerstaff ne devienne un ennemi de la franchise et fasse entrer le fond de son banc pour les 12 dernières minutes et laisse filer la victoire. Une dernière période gagnée 32 à 14 par la franchise de Caroline du Nord… inexcusable. Ces deux victoires ont fait les affaires de Portland qui eux ont exécuté le plan avec brio. Une défaite très lourde contre Sacramento, simple, basique. Les Blazers ont, le dernier soir de la saison, doublé les Spurs et rattrapé les Hornets. Un revers plus productif que celui de Richard Gasquet.

Le classement final du fond de la classe :

Les probabilités pour la Loterie :

À noter que les équipes possédant le même bilan feront l’objet d’un tirage au sort pour décider de leurs places le soir de la Loterie. Ainsi, cette année, Portland et Charlotte croiseront les doigts pour obtenir la troisième place tandis que Sacramento et Golden State (pick transféré à Portland) espéreront la treizième position.

Date et lieu de la Loterie :

Pour les cancres de NBA, le rendez-vous sacré aura lieu cette année le dimanche 12 mai à Chicago, et ces cancres souhaiteront tous que le vent souffle dans leur direction à Windy City. La Draft aura elle lieu les 26 et 27 juin à New York !

