Les Cleveland Cavaliers ont livré un quatrième quart-temps honteux contre les Charlotte Hornets et se sont inclinés 120 à 110. Un revers à mettre indiscutablement sur le compte du coaching de J.B. Bickerstaff, et qui a condamné la franchise de l’Ohio à la quatrième place de la Conférence Est alors que le podium était accessible.

Au vu de la défaite des Milwaukee Bucks contre le Orlando Magic, les Cleveland Cavaliers avaient l’opportunité de terminer troisièmes de la Conférence Est en cas de victoire face aux Charlotte Hornets. Ils auraient même pu rêver de la deuxième place si DeMar DeRozan et sa bande ne s’étaient pas inclinés en prolongation face aux New York Knicks.

Mais cette place sur le podium, J.B. Bickerstaff n’en voulait visiblement pas. Alors que son équipe, à domicile, menait tranquillement de huit points à la fin du troisième quart-temps face à des Frelons plus concernés par le programme de leur première soirée à Cancun que par la rencontre, le tacticien des Cavs a décidé de déposer les armes.

À l’entame de la dernière période, Emoni Bates, Damian Jones, Isaiah Mobley (le frère d’Evan) et Pete Nance (le frère de Larry) sont lancés et disputeront les 12 dernières minutes de la rencontre. Les titulaires sont préservés et assistent alors, impuissants, à la remontée de Charlotte. La performance des locaux tourne au ridicule et le public du Rocket Mortgage FieldHouse ne s’y trompe pas en huant ses protégés.

Les Hornets profitent de l’aubaine pour infliger 32 points à 14 à leurs adversaires sur le quart-temps et signer une victoire inespérée sur le score de 120 à 110.

La question qui se pose alors est la suivante : pourquoi J.B. Bickerstaff a t-il fait ce choix ? Pour reposer ses cadres et éviter les blessures ? Peut-être. Pour s’assurer de ne pas rencontrer les Sixers ou le Heat (l’une des deux équipes sera septième) au premier tour ? Certainement (bien que de finir à la troisième place leur aurait finalement assuré d’affronter les Indiana Pacers). Mais dans tous les cas, elle est la traduction d’un manque d’ambition criant.

En terminant sur le podium de l’Est, les hommes de l’Ohio aurait été assurés de ne pas affronter les Boston Celtics avant une potentielle Finale de Conférence. Un avantage certain tant les Verts ont des airs de mastodonte cette saison. D’accord, les protégés de JB Bickerstaff seront certainement favoris du premier tour face au Orlando Magic, mais les calculs semblent tout de même ne pas être bons (Kevin).

Un premier tour face aux Pacers et un deuxième face aux Knicks, aux Sixers ou au Heat n’a rien d’un programme aisé, mais aurait probablement été la meilleure opportunité d’accéder en Finales de Conférence pour Cleveland. Mais ce parcours sera finalement celui des Milwaukee Bucks.

Si les Cavaliers venaient à se faire gifler par les Boston Celtics dans moins d’un mois, il faudra se souvenir de ce quatrième quart-temps face aux Hornets, de Pete Nance et d’Isaiah Mobley. Il faudra se souvenir de ce coaching de J.B. Bickerstaff.