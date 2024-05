J.B. Bickerstaff viré par les Cleveland Cavaliers

Coach principal des Cleveland Cavaliers depuis le 19 février 2020, J.B. Bickerstaff a été démis de ses fonctions par le Front Office de l’organisation. L’élimination face aux Boston Celtics a eu raison de la sécurité de son emploi.

La fanbase des Cleveland Cavaliers est en fusion. Moins d’une semaine après la fin de l’aventure en Playoffs face aux Boston Celtics sur le score de quatre matchs à un, J.B Bickerstaff, le coach principal, a été viré par la franchise. Une information délivrée par Adrian Wojnarowski, le célèbre insider d’ESPN.

ESPN Sources: The Cleveland Cavaliers dismissed coach JB Bickerstaff on Thursday. Bickerstaff led Cavs to conference semifinals and won 99 regular-season games in past two years, but change comes with hope of advancing deeper. pic.twitter.com/fxl7FJPdQ9

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 23, 2024

Malgré un bilan positif en saison régulière et la révélation du potentiel de certains talents comme Darius Garland et de Jarrett Allen, J.B. Bickerstaff était vivement critiqué pour son manque d’adaptation en Playoffs et son sens tactique trop souvent limité. En 2022, il avait été outcoaché par Tom Thibodeau dans la série face aux New York Knicks, et en 2023-24, la gestion de la fin de saison et notamment le dernier match de régulière face aux Hornets a obligé les Cavs à retrouver les Celtics dès le deuxième tour des Playoffs.

Autre point de frustration, la gestion du cas d’Evan Mobley. Le jeune intérieur a un potentiel dingue qui a déjà été très bien exploité en défense. Mais en attaque, le troisième choix de la Draft 2021 a trop souvent été utilisé comme un éboueur presque classique avec huit tirs par match et aucun système dessiné pour lui.

Si le nom de son remplaçant n’est pas encore officiellement connu, un profil semble tout de même se dégager selon le “Woj”. Kenny Atkinson, l’ancien entraîneur des Brooklyn Nets et adjoint actuel de Vincent Collet en Equipe de France.

Cavaliers President of Basketball Operations Koby Altman and GM Mike Gansey will start to formulate a list in coming days, but one candidate to monitor: Golden State assistant Kenny Atkinson. He coached Jarrett Allen and Caris LeVert to playoffs with Nets. https://t.co/9GMvmp49BJ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 23, 2024

Shams Charania indique lui que James Borrego, l’ancien entraîneur des Hornets, est également dans la balance. Lui qui est aussi considéré par les Los Angeles Lakers.

Warriors’ Kenny Atkinson and Pelicans’ James Borrego among initial targets to replace JB Bickerstaff as Cavaliers head coach – story at @TheAthletic: https://t.co/OhhOPr2pWa

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 23, 2024



