Eliminés des Playoffs sans opposer de réelle résistance face aux Celtics, les Cavaliers sont en vacances et ont déjà pu commencer leur grand ménage de printemps. Il va falloir commencer par trouver un nouveau coach.

En effet, après quelques temps de réflexion, le front office des Cavs a décidé de se séparer de JB Bickerstaff, qui était en poste depuis 2021 à Cleveland. Malheureusement, le manque global de progression et d’adaptation du coach de 45 ans ont eu raison de sa place sur le banc de la franchise de l’Ohio. Maintenant que la bouteille de whisky a été libérée de ses fonctions, il faut se mettre en quête de son remplaçant, et pour ce faire, deux noms reviennent avec insistance du côté de Cleveland, il s’agit de Kenny Atkinson et James Borrego.

The Cleveland Cavaliers parted ways with head coach JB Bickerstaff, sources tell @TheAthletic @Stadium. Warriors assistant Kenny Atkinson and Pelicans associate James Borrego are expected to be among candidates for the job. pic.twitter.com/PVU0ZUcRGb

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 23, 2024

Kenny Atkinson, qui sera dans le staff de Vincent Collet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en tant qu’assistant coach de l’Equipe de France, a également coaché (et fait progresser) les Nets entre 2016 et 2020 avant de redevenir assistant chez les Clippers et les Warriors. il avait déjà occupé le poste d’adjoint plus tôt dans sa carrière chez les Knicks et les Hawks. Atkinson a aussi l’avantage de bien connaître Jarrett Allen et Caris LeVert, qu’il a eu sous ses ordres à Brooklyn, et qu’il pourrait à nouveau coacher s’il débarquait.

Quant à James Borrego, il a également de l’expérience en tant que head coach au Magic (par intérim) et chez les Hornets, malheureusement moins fructueuses que celles de son concurrent à New York. Cette saison, il était assistant coach chez les Pelicans. Il n’a jamais connu les Playoffs dans sa carrière de coach principal, mais son profil tourné vers l’attaque semble séduire Koby Altman, président des Cavaliers.

Peu importe qui sera le remplaçant choisi pour succéder à JB Bickerstaff, il faudra franchir un palier, et aller plus loin que les demi-finales de conférence. Pas forcément chose aisée sachant que Donovan Mitchell peut tester le marché en fin de saison prochaine, qu’il pourrait même demander son transfert, et que l’avenir de Darius Garland à Cleveland est également incertain. Pas impossible qu’on appuie sur le bouton “reconstruction” dans l’Ohio à l’avenir, alors le choix du coach devrait dépendre de la direction choisie.

Source texte : The Athletic